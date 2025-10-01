Nowa aktualizacja w grze twórców Fallout New Vegas. Zawalczymy w wielkim pająkiem

W Grounded 2 pojawiła się właśnie aktualizacja „Hairy and Scary”, która wprowadza do gry nowego, groźnego przeciwnika oraz usprawnienia mechaniki budowy obozu. Patch 0.2 został udostępniony na PC i Xbox Series X/S.

Grounded 2 – włochaty boss i nowe wyposażenie

Główną atrakcją aktualizacji jest gigantyczny, włochaty pająk, którego pokonanie nagradza graczy materiałami potrzebnymi do stworzenia zestawu pancerzy i broni Tarantula – w tym łuku i włóczni. Dodatkowo studio Obsidian wprowadziło system BUILD.M, który ułatwia budowanie i organizowanie obozu, pozwalając na bardziej intuicyjne łączenie i rozmieszczanie naszych konstrukcji.