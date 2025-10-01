Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja w grze twórców Fallout New Vegas. Zawalczymy w wielkim pająkiem

Mikołaj Berlik
2025/10/01 13:00
2
0

Twórcy Grounded 2 z Obsidian przedstawiają patch 0.2 – walka z bossami i ulepszony system budowy obozu.

W Grounded 2 pojawiła się właśnie aktualizacja „Hairy and Scary”, która wprowadza do gry nowego, groźnego przeciwnika oraz usprawnienia mechaniki budowy obozu. Patch 0.2 został udostępniony na PC i Xbox Series X/S.

Grounded 2
Grounded 2

Grounded 2 – włochaty boss i nowe wyposażenie

Główną atrakcją aktualizacji jest gigantyczny, włochaty pająk, którego pokonanie nagradza graczy materiałami potrzebnymi do stworzenia zestawu pancerzy i broni Tarantula – w tym łuku i włóczni. Dodatkowo studio Obsidian wprowadziło system BUILD.M, który ułatwia budowanie i organizowanie obozu, pozwalając na bardziej intuicyjne łączenie i rozmieszczanie naszych konstrukcji.

Patch zawiera także szereg poprawek błędów, które poprawiają stabilność gry. Grounded 2 wciąż pozostaje w fazie wczesnego dostępu, ale już teraz cieszy się dobrymi opiniami – na Steam średnia ocen wynosi 80%.

GramTV przedstawia:

Wprowadzenie włochatego bossa i ulepszonego systemu budowy obozu znacząco zwiększa wyzwanie i immersję w rozgrywce. Gracze muszą teraz planować zarówno walkę, jak i organizację obozu, co podnosi strategiczny aspekt zabawy i utrzymuje zainteresowanie tytułem na dłużej.

News
PC
aktualizacja
Obsidian Entertainment
Grounded
aktualizacja gry
Grounded 2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:19
dariuszp napisał:

Ej no, powinni obowiązkowo pokazać jak to wygląda jak masz na maksa tryb arachnofobii :-) Pomyślał by ktoś że skoro mają tryb arachnofobii to powinni raczej skupiać się na innych stworzeniach niż pająki. 

Z drugiej strony w pełni rozumiem - pająki są najlepsze. 

NIE. NIe, nie i jeszcze raz NIE. Chociaż dla mnie i tak ćmy są najgorsze :P

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:13

Ej no, powinni obowiązkowo pokazać jak to wygląda jak masz na maksa tryb arachnofobii :-) Pomyślał by ktoś że skoro mają tryb arachnofobii to powinni raczej skupiać się na innych stworzeniach niż pająki. 

Z drugiej strony w pełni rozumiem - pająki są najlepsze. 




