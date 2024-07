Nowa aktualizacja Soulmask przysporzyła graczom sporo problemów. Kłopoty sprawił system anti-cheat

Niektórzy gracze Soulmask mają problemy z zalogowaniem się do gry. Wszystkiemu winny ulepszony system anti-cheat

Na platformie Steam ukazało się ostatnio kilka wpisów odnoszących się do ostatniej aktualizacji Soulmask. Niektórzy gracze zgłaszają, że nie mogą zalogować się do gry, ponieważ nie udało się im zainstalować ulepszonego systemu anti-cheat, GameSecurityService. Narzędzie to jest obowiązkowe do uzyskania dostępu do rozgrywki, w związku z czym część zainteresowanych najzwyczajniej nie może zagrać.

Na ten moment studio CampFire nie zareagowało na pojawiające się problemy graczy Soulmask. Nie wiadomo zatem, czy poczynione zostały już kroki mające na celu poprawę sytuacji. Pozostaje zatem oczekiwać na wieści ze strony deweloperów.