Nowa aktualizacja psuje Ready or Not? Fani narzekają na cenzurę, grafikę i AI

Studio Void Interactive wypuściło dużą aktualizację do Ready or Not, która miała towarzyszyć debiutowi gry na konsolach najnowszej generacji. Zamiast pozytywnego odbioru, gracze otrzymali falę zmian, które wywołały ogromne kontrowersje – od cenzury, przez spadek jakości oprawy graficznej, aż po krytykowane animacje i zbyt silne AI przeciwników.

Ready or Not – aktualizacja pełna zmian i problemów

Na Reddicie i Steamie pojawiły się dziesiątki krytycznych komentarzy. Gracze donoszą, że aktualizacja pogorszyła grafikę – pojawiła się gęsta mgła, zniknęły cienie, a niektóre modele są fatalnej jakości. Cenzura objęła nie tylko kontrowersyjne lokacje i elementy misji, ale też znacząco zmieniła ich klimat – m.in. w zadaniu Valley of the Dolls usunięto zdjęcia dziewczynki, zastępując je lalkami.