Nowa aktualizacja PS5 ułatwi korzystanie z pada na wielu urządzeniach i pozwoli na oszczędzanie energii

Sony udostępni globalnie nową aktualizację systemu PlayStation 5, która wejdzie w życie 17 września. Najważniejszą nowością jest możliwość sparowania kontrolera DualSense z wieloma urządzeniami jednocześnie, bez konieczności ponownego łączenia go za każdym razem. To duże ułatwienie dla graczy korzystających z pada na przykład na kilku konsolach, PC lub urządzeniach mobilnych.
Nowa aktualizacja do PS5 ułatwi graczom korzystanie z pada
Najnowsza łatka wprowadzi również tryb Power Saver, który ogranicza wydajność konsoli w celu zmniejszenia zużycia energii. Sony zapowiedziało, że z funkcji tej skorzystają między innymi takie tytuły jak Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls oraz Ghost of Yotei.