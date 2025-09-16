Nowa aktualizacja PS5 ułatwi korzystanie z pada na wielu urządzeniach i pozwoli na oszczędzanie energii

Jeśli nie stanie się to automatycznie, aby zaktualizować oprogramowanie systemu PlayStation 5 należy przejść do Ustawienia>System>Oprogramowanie systemowe> Aktualizacja oprogramowania systemowego i ustawienia. Aby następnie włączyć opcję oszczędzanie energii należy wybrać Ustawienia>System>Oszczędzanie energii>Użyj Oszczędzania energii.

Wiele urządzeń peryferyjnych do PlayStation 5, w tym kontroler bezprzewodowy DualSense, jest zaprojektowanych do obsługi różnych urządzeń poza konsolą PS5, w tym komputerów PC, Mac i urządzeń mobilnych. Sony chciało zapewnić kompatybilność swoich urządzeń peryferyjnych na wielu platformach tak, aby zaoferować bardziej elastyczne i płynne wrażenia z gry. Do tej pory parowanie było wymagane za każdym razem, gdy kontroler bezprzewodowy DualSense lub DualSense Edge był podłączany do innego urządzenia, takiego jak komputer PC, Mac i urządzenia mobilne. Dzięki tej aktualizacji można teraz zarejestrować do czterech urządzeń jednocześnie i łatwo przełączać się między nimi bezpośrednio z kontrolera. Na przykład można zabrać kontroler, którego używamy na PS5, a następnie płynnie przełączyć się na połączenie z komputerem, aby grać w gry na PC lub połączyć go ze smartfonem, aby korzystać z funkcji Remote Play na PS5.