Nowa aktualizacja PS5 ułatwi korzystanie z pada na wielu urządzeniach i pozwoli na oszczędzanie energii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 19:00
Sony wypuściło nową aktualizację dla PlayStation 5, która pomaga w oszczędzania energii i ułatwia korzystanie z pada na wielu urządzeniach.

Sony udostępni globalnie nową aktualizację systemu PlayStation 5, która wejdzie w życie 17 września. Najważniejszą nowością jest możliwość sparowania kontrolera DualSense z wieloma urządzeniami jednocześnie, bez konieczności ponownego łączenia go za każdym razem. To duże ułatwienie dla graczy korzystających z pada na przykład na kilku konsolach, PC lub urządzeniach mobilnych.

Nowa aktualizacja do PS5 ułatwi graczom korzystanie z pada

Najnowsza łatka wprowadzi również tryb Power Saver, który ogranicza wydajność konsoli w celu zmniejszenia zużycia energii. Sony zapowiedziało, że z funkcji tej skorzystają między innymi takie tytuły jak Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls oraz Ghost of Yotei.

Jeśli nie stanie się to automatycznie, aby zaktualizować oprogramowanie systemu PlayStation 5 należy przejść do Ustawienia>System>Oprogramowanie systemowe> Aktualizacja oprogramowania systemowego i ustawienia. Aby następnie włączyć opcję oszczędzanie energii należy wybrać Ustawienia>System>Oszczędzanie energii>Użyj Oszczędzania energii.

Wiele urządzeń peryferyjnych do PlayStation 5, w tym kontroler bezprzewodowy DualSense, jest zaprojektowanych do obsługi różnych urządzeń poza konsolą PS5, w tym komputerów PC, Mac i urządzeń mobilnych. Sony chciało zapewnić kompatybilność swoich urządzeń peryferyjnych na wielu platformach tak, aby zaoferować bardziej elastyczne i płynne wrażenia z gry. Do tej pory parowanie było wymagane za każdym razem, gdy kontroler bezprzewodowy DualSense lub DualSense Edge był podłączany do innego urządzenia, takiego jak komputer PC, Mac i urządzenia mobilne. Dzięki tej aktualizacji można teraz zarejestrować do czterech urządzeń jednocześnie i łatwo przełączać się między nimi bezpośrednio z kontrolera. Na przykład można zabrać kontroler, którego używamy na PS5, a następnie płynnie przełączyć się na połączenie z komputerem, aby grać w gry na PC lub połączyć go ze smartfonem, aby korzystać z funkcji Remote Play na PS5.

Komentarze
4
Gucio1846
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 20:24
Silverburg napisał:

Ja zauważyłem, że na PC pad się dużo szybciej rozładowuje. Kwestia oprogramowania? W każdym razie do grania na PC również bez kabla nie podchodzę.

Gucio1846 napisał:

Powiem Ci, że ja też zawsze gram na kablu, nawet siedzę na kanapie dalej od telewizora. Kiedyś próbowałem bez, ale odkąd mi się pad rozłączył w losowym momencie w trakcie zawodów esportowych, tak od tamtej pory bez kabla nie podchodzę, nawet jeśli gram w "byle co" :)

Nie miałem okazji przekonać się jak jest z DualSense na PC, ale mogę potwierdzić, że pad od Xbox Series X padał na PC bardzo szybko, więc być może jest coś na rzeczy :)

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 19:32
Gucio1846 napisał:

Powiem Ci, że ja też zawsze gram na kablu, nawet siedzę na kanapie dalej od telewizora. Kiedyś próbowałem bez, ale odkąd mi się pad rozłączył w losowym momencie w trakcie zawodów esportowych, tak od tamtej pory bez kabla nie podchodzę, nawet jeśli gram w "byle co" :)

Ja zauważyłem, że na PC pad się dużo szybciej rozładowuje. Kwestia oprogramowania? W każdym razie do grania na PC również bez kabla nie podchodzę.

Gucio1846
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 19:28
Silverburg napisał:

Może jestem jakiś dziwny, ale jak już czasem w coś zagram na PC, to komputer mam tak blisko, że podłączenie pada kablem nie jest dla mnie problemem, także także serio się zastanawiam jaki % z użytkowników skorzysta z tego usprawnienia.

Powiem Ci, że ja też zawsze gram na kablu, nawet siedzę na kanapie dalej od telewizora. Kiedyś próbowałem bez, ale odkąd mi się pad rozłączył w losowym momencie w trakcie zawodów esportowych, tak od tamtej pory bez kabla nie podchodzę, nawet jeśli gram w "byle co" :)




