Nowa aktualizacja do Tokyo Xtreme Racer wprowadza zarządzanie temperaturą oleju i wody

W najnowszej aktualizacji do Tokyo Xtreme Racer od studia Genki pojawiła się nowa mechanika, która zwiększa realizm tego wyścigowego tytułu. Od teraz gracze mogą monitorować temperaturę oleju i wody w swoich pojazdach. Wprowadzono także osiągnięcia na Steam, co ucieszy kolekcjonerów cyfrowych trofeów.

Co ważne, jest to opcjonalna funkcja, więc gracze którzy nie chcą zwracać na to uwagi i cieszyć się samą jazdą, nie będą do tego zmuszani. Mimo wszystko jeśli zdecydujecie się na jej wykorzystanie, umiejętne zarządzanie tymi parametrami pozwoli wam na zdobycie 1,5x większych nagród.