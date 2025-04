Nowa aktualizacja do No More Room in Hell 2. Zaprezentowano zwiastun "Reanimation"

W aktualizacji znajdziemy również:

Ulepszoną dystrybucję lootu

Nową broń białą

Wzrost wydajności gry

Setki poprawek błędów

Gracze będą mogli pobrać bezpłatną aktualizację Reanimation już 15 kwietnia 2025.

No More Room in Hell 2 to gra z gatunku survival horror, stworzona przez niezależnych deweloperów. Jest to kontynuacja pierwszej części, która zyskała popularność dzięki unikalnemu podejściu do tematyki zombie. Gra koncentruje się na współpracy między graczami, zmuszając ich do współdziałania w trudnych warunkach, gdzie muszą oni przetrwać w świecie opanowanym przez zombie. W No More Room in Hell 2 gracze muszą eksplorować otoczenie, zbierać zasoby, walczyć z hordami zombie oraz podejmować decyzje, które mogą wpłynąć na przetrwanie ich postaci i ich towarzyszy. Gra kładzie duży nacisk na realizm i atmosferę, co sprawia, że doświadczenie jest intensywne i wymagające. Gra jest dostępna w trybie wieloosobowym, co pozwala na współpracę z innymi graczami, a także na rywalizację z nimi. No More Room in Hell 2 wykorzystuje silnik Source.