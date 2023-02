Nowa aktualizacja do League of Legends. Zmiany zobaczycie na naszym filmie

Gracze wkrótce doczekają się premiery nowego patcha do popularnej gry.

Najnowsza aktualizacja do League of Legends zmierza wielkimi krokami do gry. Już dziś prezentujemy szczegóły nowego patcha na filmie, który przedstawi wszystkie najważniejsze zmiany. Materiał pełen cennych dla każdego fana LoL-a informacji znajdziecie nieco niżej.

League of Legends – nadchodzi zapowiedź nowej aktualizacji

Według wcześniejszych zapowiedzi bohaterów League of Legends czeka sporo zmian. Niektóre postacie doczekają się ulepszeń, jak chociażby Veigar, czy Alistar, których poprawa działania umiejętności wpłynie na rozgrywkę. Z kolei fani takich bohaterów, jak Jax, Amumu oraz Azir będą musieli spodziewać się znaczących osłabień.