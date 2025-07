Nowa aktualizacja do Fast Fusion. Twórcy dodali tryb fotograficzny

Fast Fusion to ekskluzywne, futurystyczne wyścigi na konsoli Nintendo Switch 2 od studia Shin’en Multimedia. Produkcja otrzymała darmową aktualizację oznaczoną numerkiem 1.4, w której pojawił się nowy tryb fotograficzny. Aby go uruchomić, wystarczy wcisnąć przycisk minus na kontrolerze.

To już druga większa aktualizacja gry. Poprzednia łatka zatytułowana “Pure”, trafiła do graczy w zeszłym miesiącu i wprowadziła trzy klasyczne trasy z Fast RMX w ramach nowego pucharu Carpium Cup, a także nowy tryb graficzny ”Pure”, który wyłącza upscaling obrazu dla uzyskania czystszego i ostrzejszego obrazu.

Fast Fusion to kontynuacja Fast RMX i jedna z premierowych gier wyścigowych na konsolę Nintendo Switch 2. To jeden z lepszych wyborów na tę konsolę obok takich tytułów jak Mario Kart World lub arcade’owy port klasycznego Ridge Racera.

Nowością w Fast Fusion jest możliwość łączenia różnych statków w celu tworzenia unikalnych konstrukcji i poprawy ich parametrów. Dodano również mechanikę skoku, który pozwala odkrywać skróty na trasach, a także wprowadza dreszczyk emocji, gdyż wykorzystanie go w złym momencie może skutkować efektowną kraksą. Wszystko to uzupełnia charakterystyczna dla serii zawrotna prędkość i futurystyczny klimat. Po więcej szczegółów dotyczących tej produkcji odsyłam was do naszej recenzji.

Oprócz trybu fotograficznego dodanego do Fast Fusion, twórcy naprawili także błąd w którym na trasie Zenshoh Habitat odtwarzana była niewłaściwa muzyka, a także skorygowano zbyt duży obszar mapy na trasie Alpine Trust. Dodatkowo usunięto rzadki błąd powodujący zderzenia z niewidzialnymi ścianami w wyższych ligach przy użyciu niektórych pojazdów.