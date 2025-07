Nowa aktualizacja do F1 25 poprawia prędkość maksymalna gracza, lepszą wydajność VR i wiele innych poprawek

Codemasters udostępniło nową aktualizację do gry F1 25 oznaczoną numerem v1.06, która trafia na wszystkie platformy i poprawia wiele elementów.

Jedną z kluczowych zmian jest zrównanie poziomu tarcia podwozia pomiędzy pojazdem gracza, a samochodami sterowanymi przez AI. Wcześniej gracze zauważali, że przeciwnicy AI osiągali wyższe prędkości maksymalne mimo podobnych statystyk wydajności. Powodem był zwiększony opór podwozia gracza. Teraz oba typy pojazdów mają taki sam poziom tarcia, co powinno poprawić osiągi gracza na wszystkich torach i w każdych warunkach.

Najnowsza aktualizacja do F1 25 wprowadza szereg usprawnień, między innymi zwiększa maksymalną prędkość samochodu gracza, poprawia wydajność VR na PC oraz eliminuje liczne błędy w trybach kariery i grafice. Przy okazji przypominamy, że możecie już przeżyć w grze kilka akcji z filmu F1.

Dostosowano działanie automatycznej skrzyni biegów w mokrych warunkach. Dotychczas samochody gracza zbyt wcześnie zmieniały biegi na wyższe, co prowadziło do słabszego przyspieszenia. Aktualizacja wydłuża moment zmiany biegu, co pozwoli na skuteczniejszą rywalizację z AI.

Do gry trafiło także kilka poprawek w trybie kariery:

Naprawiono błąd na torze w Bahrajnie, gdzie samochody zapadały się przy wyjeździe z garażu

Usunięto sytuację, w której zespół mógł zatrudnić trzeciego kierowcę w trybie kariery

Rozwiązano problem, przez który gracz mógł nie otrzymać żadnej oferty po zakończeniu sezonu

Naprawiono rzadki błąd, przez który zespół AI mógł nie zatrudnić wystarczającej liczby kierowców na kolejny sezon

Wersja PC otrzymała aktualizację SDK OpenVR, która poprawia ogólną wydajność VR, a także zmniejsza ryzyko problemów ze śledzeniem ruchu głowy (np. zacinanie obrazu). Twórcy proszą graczy o dalsze zgłaszanie problemów z VR, podając m.in. model gogli, wersje oprogramowania oraz sposób podłączenia do PC.