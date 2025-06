Nowa aktualizacja do BeamNG.drive. Do gry trafi opancerzona furgonetka, szkolny autobus i więcej ulepszeń

Wśród nowości jakie trafiły do BeamNG.drive znalazł się opancerzony Gavril MD, który przypomina pojazdy znane z klasycznych scen pościgów, np. z „Zabójczej broni 3”. Wyposażony jest w kuloodporne szyby, worki z pieniędzmi i automatycznie ryglowane tylne drzwi (oraz manualne z przodu), co czyni go idealnym narzędziem do tworzenia klimatycznych filmików, a wiemy, że gracze BeamNG.drive bardzo lubią to robić.

Nowa zawartość trafiła do BeamNG.drive

W tej samej aktualizacji do BeamNG.drive pojawił się również szkolny autobus, dostępny w wersji krótkiej i długiej. To jednak nie tylko zwykły autobus, posiada on składane ramię do zatrzymywania ruchu, znak STOP, działające wyjścia ewakuacyjne, a także wersje: