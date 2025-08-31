Zaloguj się lub Zarejestruj

Nostalgiczne rozszerzenie Secluded Springs do Pokemon TCG Pocket. Legendarny Raikou, Entei i Suicune trafiają do gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/31 18:00
0
0

Do Pokemon Trading Card Game Pocket trafiło nowe rozszerzenie zatytułowane Secluded Springs, które wprowadza wiele kultowych stworków z początkowych serii.

W nowym rozszerzeniu o nazwie Secluded Springs, gracze spotkają kultowe Pokemony znane ze starszych gier takich jak Pokemon Gold i Pokemon Silver. Wśród nich znajdują się także legendy w postaci Raikou, Entei i Suicune. Dodatkowo pojawiły się także inne Pokemony pochodzące z regionów Johto i Hoenn. My również postanowiliśmy otworzyć kilka paczek i przekonać się jakie Pokemony można z nich wyłapać.

Pokemon Trading Card Game Pocket – Secluded Springs
Pokemon Trading Card Game Pocket – Secluded Springs

Do Pokemon TCG Pocket trafiło nowe rozszerzenie Secluded Springs

Na oficjalnym kanale Pokemon w serwisie YouTube udostępniono zwiastun nowego zestawu, który możecie zobaczyć na dole newsa. Co ciekawe, oprócz premiery nowego rodzaju paczki z kartami, The Pokemon Company zapowiedziało także serię wydarzeń w mobilnej karciance. Prezentują się one następująco:

  • Zoroark Drop Event (2–12 września) – specjalne bitwy solo z nagrodami w postaci kart promocyjnych z Zoroarkiem
  • Bonus Week (6–13 września) – nowe misje z nagrodami, między innymi z klepsydrami do pakietów
  • Wonder Pick Event (13–23 września) – szansa na zdobycie kart z Miltankiem i Phanpy oraz biletów do sklepu eventowego
  • Water-type Pokémon Mass Outbreak (24–30 września) – większa szansa na karty związane z Pokemonami typu wodnego w rzadkich i bonusowych pakietach

Pełne szczegóły dotyczące wydarzeń, ich zasad i wymagań będą dostępne wewnątrz gry.

GramTV przedstawia:

My również spróbowaliśmy otworzyć kilka paczek z kartami z omawianego dodatku i trafiliśmy w nich całkiem fajne Pokemony, które z miejsca aktywowały nostalgiczne wspomnienia z wyżej wymienionych gier na konsolę Game Boy. Wśród stworków, które udało nam się zdobyć były między innymi:

  • Hoppip
  • Jumpluff EX
  • Slugma
  • Fletchinder
  • Talonflame
  • Tentacool
  • Tentacruel
  • Jynx
  • Milotic
  • Raikou EX
  • Elektross
  • Yamper
  • Boltund
  • Latias
  • Phanpy
  • Altaria
  • Lickitung
  • Miltank
  • Zangoose
  • Latios
  • Suicune EX
  • Mantyke

Oczywiście tych kart z Pokemonami jest znacznie więcej, ale podałem te do których mam szczególny sentyment. Jeśli zatem kręcą was karcianki z Pokemonów, ale mimo to dawno w nie nie graliście, wówczas jest to chyba idealny moment na powrót, o ile darzycie sentymentem czasy Pokemonów Gold i Silver.

Źródło:https://press.pokemon.com/en/releases/Legendary-Pokemon-Raikou-Entei-and-Suicune-Coming-to-Pokemon-Trading-C

Tagi:

News
dodatek
rozszerzenie
Pokemon
Japonia
pokemony
mobile
karcianka
anime
mobilne
karcianki
Kolekcja
nostalgia
Mobilki
pakiet
manga
Pokemon Trading Card Game
nowa zawartość
legendy
zawartość
mobilka
sentyment
Pokemon TCG Pocket
Pokemon Trading Card Game Pocket
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

