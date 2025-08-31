Nostalgiczne rozszerzenie Secluded Springs do Pokemon TCG Pocket. Legendarny Raikou, Entei i Suicune trafiają do gry

W nowym rozszerzeniu o nazwie Secluded Springs, gracze spotkają kultowe Pokemony znane ze starszych gier takich jak Pokemon Gold i Pokemon Silver. Wśród nich znajdują się także legendy w postaci Raikou, Entei i Suicune. Dodatkowo pojawiły się także inne Pokemony pochodzące z regionów Johto i Hoenn. My również postanowiliśmy otworzyć kilka paczek i przekonać się jakie Pokemony można z nich wyłapać.
Do Pokemon TCG Pocket trafiło nowe rozszerzenie Secluded Springs
Na oficjalnym kanale Pokemon w serwisie YouTube udostępniono zwiastun nowego zestawu, który możecie zobaczyć na dole newsa. Co ciekawe, oprócz premiery nowego rodzaju paczki z kartami, The Pokemon Company zapowiedziało także serię wydarzeń w mobilnej karciance. Prezentują się one następująco:
- Zoroark Drop Event (2–12 września) – specjalne bitwy solo z nagrodami w postaci kart promocyjnych z Zoroarkiem
- Bonus Week (6–13 września) – nowe misje z nagrodami, między innymi z klepsydrami do pakietów
- Wonder Pick Event (13–23 września) – szansa na zdobycie kart z Miltankiem i Phanpy oraz biletów do sklepu eventowego
- Water-type Pokémon Mass Outbreak (24–30 września) – większa szansa na karty związane z Pokemonami typu wodnego w rzadkich i bonusowych pakietach
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!