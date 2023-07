Noob: The Factionless na obszernym gameplayu

W sieci pojawił się obszerny film, prezentujący spory kawałek rozgrywki z niedawno wydanego Noob: The Factionless. Przyjrzymy się prologowi, pierwszym chwilom w Olydri, kilku zadaniom i osiągnięciom.

Noob to francuska franczyza transmedialna stworzona przez Fabiena Fourniera i Anne-Laure Jarnet w 2008 roku. Opowiada o „epickich i humorystycznych przygodach zespołu początkujących graczy w fikcyjnej grze MMORPG o nazwie Horizon”.

W trakcie zabawy zmierzymy się z setkami potworów i przemierzymy fantastyczne światy, aby zapewnić swojej gildii miejsce, na jakie zasługuje w świecie Olydri, wśród mitycznych gildii Noob, Justice, Roxxor i Pro Game Master. Wyzwanie, przed którym staniemy, nie będzie ograniczone do Horizon: nasze awatary będą wykonywać „prawdziwe” zadania w prawdziwym życiu. Historię można wprowadzić zarówno do gry, jak i do IRL!

Fragment rozgrywki z gry Noob: The Factionless