Nominacje do BAFTA Games Awards 2023. God of War: Ragnarok nie ma sobie równych

W zeszłym tygodniu poznaliśmy zwycięzców DICE Awards 2023. Wczoraj natomiast Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych przedstawiła listę gier nominowanych do tegorocznych nagród BAFTA Games Awards. Na czele stawki – jak się okazuje – znajduje się God of War: Ragnarok. Produkcja studia Sony Santa Monica została wyróżniona aż 14 i ma szansę na zdobycie najważniejszego tytułu, czyli „Gry roku”.



Na drugim miejscu – pod względem liczby nominacji – uplasowała się gra Stray, która powalczy o zwycięstwo w 8 kategoriach. Podium zamyka natomiast Elden Ring, które na BAFTA Games Awards 2023 może zdobyć maksymalnie 7 statuetek. Najnowsza produkcja studia From Software – podobnie jak God of War: Ragnarok – również powalczy o tytuł „Gry roku”.



Zwycięzców BAFTA Games Awards 2023 poznamy już 30 marca. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier nominowanych do tegorocznych nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.

BAFTA Games Awards 2023 – lista nominacji

Najlepsza animacja: