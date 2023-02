Znamy zwycięzców DICE Awards 2023. Elden Ring lepsze od God of War: Ragnarok

W połowie stycznia poznaliśmy pełną listę nominacji do DICE Awards 2023. Gala rozdania nagród – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – miała natomiast miejsce dziś w nocy. Okazuje się, że Elden Ring po raz kolejny okazało się lepsze od God of War: Ragnarok. Produkcja From Software zwyciężyła bowiem w kategorii „Gra roku”.



Kontynuacja historii Kratosa i Atreusa nie może jednak narzekać na brak uznania. Najnowsze dzieło studia Sony Santa Monica zwyciężyło bowiem w aż 7 różnych kategoriach. Wspomniane Elden Ring zgarnęło natomiast łącznie 5 statuetek. Pełną listę zwycięzców DICE Awards 2023 oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach znajdziecie poniżej.

DICE Awards 2023 – lista zwycięzców: