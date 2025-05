No Return z The Last of Us Part 2 udowadnia jak kluczowe jest unikanie ciosów. Zgadzacie się?

Choć The Last of Us Part 2 oferuje wiele świetnych mechanik wpływających na płynność poruszania się i walki, to żadna z nich nie wydaje się równie fundamentalna, jak możliwość uniku. Mechanika ta pozwala graczom wyprowadzić cios, a następnie szybko uskoczyć przed kontrą lub próbą uchwytu przeciwnika, dając szansę na uniknięcie całych serii ataków i przejęcie inicjatywy, czy to przez dalszą walkę wręcz, czy też wyciągnięcie broni palnej w odpowiednim momencie.

No Return udowadnia, że uniki w TLOUP2 są kluczowym elementem

Uniki są też wyraźnie zróżnicowane między dwiema głównymi bohaterkami gry. Ellie ma zawsze przy sobie scyzoryk, dzięki temu może eliminować clickerów bez konieczności używania np. broni białej. Nie może jednak użyć tego noża do wyrwania się z uchwytu. Abby z kolei wymaga do tego celu shivów, ale znacznie lepiej radzi sobie w walce wręcz. Te odmienne style walki zapewniają zróżnicowaną i dynamiczną rozgrywkę w zależności od postaci, a ich animacje i charakterystyki zostały przeniesione do roguelike’owego trybu No Return, dostępnego w grze.