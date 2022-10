No Return to psychologiczny horror z akcją w Chinach. Oto klimatyczny gameplay

No Return to pierwszoosobowy psychologiczny horror z akcją we współczesnych Chinach. Za tworzenie tytułu odpowiada deweloper BlameTech, natomiast wydawcą jest firma Pixmain. Portal IGN.com opublikował właśnie na YouTube oficjalny zwiastun z gameplayem z tej produkcji. Filmik publikujemy na dole tej wiadomości.