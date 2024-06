No Rest for the Wicked w nowej – niższej – cenie na Steam. Sukces polskich graczy

Walka o tańsze gry na platformie Valve przynosi kolejne efekty.

W zeszłym miesiącu polscy gracze rozpoczęli walkę o tańsze gry na Steam. Wspomniana akcja szybko zaczęła przynosić efekty i ceny niektórych produkcji, jak np. Hades 2, doczekały się odpowiedniej korekty. Teraz na apel rodzimych użytkowników odpowiedziało natomiast Moon Studios, które obniżyło cenę No Rest for the Wicked. Cena No Rest for the Wicked na Steam obniżona. Moon Studios odpowiada na apel graczy z Polski Austriackie studio podzieliło się dobrymi wieściami w komunikacie opublikowanym na portalu społecznościowym X. We wspomnianym wpisie Moon Studios podziękowało graczom z Polski za wszystkie zgłoszenia związane ze zbyt wysoką ceną No Rest for the Wicked w naszym kraju. Deweloperzy poinformowali również, że wspomniana produkcja jest już dostępna na Steam w nowej – niższej – cenie.

Od teraz No Rest for the Wicked można kupić na Steam za 159 złotych. Wcześniej natomiast najnowsza produkcja Moon Studios dostępna była na platformie Valve w cenie 179 złotych. Gracze z Polski nie kryją zadowolenia z takiego obrotu spraw, co potwierdzają reakcje i odpowiedzi na opublikowany przez austriackie studio komunikat.

