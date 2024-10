Premiera No More Room in Hell 2 nie poszła zgodnie z planem. Twórcy zapowiadają poprawę

Wczoraj doczekaliśmy się premiery drugiej odsłony No More Room in Hell, czyli płatnej kontynuacji darmowej gry kooperacyjnej o zombie z 2011 roku. Twórcy udostępnili klimatyczny zwiastun pokazujący kilka lokacji i postaci - zobaczyliśmy też listę nowości rozwijanych przez Torn Banner oraz inne pomysły, które mogą pojawić się w grze w przyszłości. Warto dodać, że tytuł znajduje się we wczesnym dostępie, sytuacja ma ulec zmianie w przyszłym roku.

No More Room in Hell 2 - premiera wczesnego dostępu i negatywne oceny graczy

Twórcy No More Room in Hell 2 udostępnili na Steamie wpis z zawartością, jaka znajduje się w grze na premierę. Są to podstawowe elementy produkcji - w czasie rozwoju projektu we wczesnym dostępie mamy zobaczyć wiele aktualizacji. Oto pełna lista: