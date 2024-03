No Man's Sky: Orbital już dostępne. Kolejna duża aktualizacja

Hello Games poinformowało o udostępnieniu kolejnej dużej aktualizacji do gry No Man’s Sky.

Hello Games nie zwalnia tempa. Przedstawiciele studia poinformowali dziś o udostępnieniu aktualizacji Orbital do gry No Man’s Sky. Patch z numerem 4.6 jest już dostępny do pobrania, a główną atrakcją są w tym przypadku niemalże całkowicie przerobione stacje kosmiczne.

No Man’s Sky: Orbital – nowa aktualizacja już dostępna. Szczegóły patcha

teraz stacje kosmiczne będą znacznie bardziej różnorodne i dostosowane na podstawie ich lokalizacji, konkretnego systemu oraz rasy – wcześniej były to bowiem struktury niegenerowane proceduralnie. Oprócz tego wprowadzono edytor statków kosmicznych; narzędzie pozwala na dostosowywanie ich do własnych upodobań oraz tworzenie zupełnie nowych kombinacji (możemy również rozłożyć istniejące już statki na komponenty). Dalej na liście mamy misje ratunkowe polegające na pomaganiu naszym fregatom. To oczywiście nie wszystko – zainteresowanych pełną listą nowości oraz zmian zapraszamy pod Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez deweloperów,. Oprócz tego wprowadzono edytor statków kosmicznych; narzędzie pozwala na dostosowywanie ich do własnych upodobań oraz tworzenie zupełnie nowych kombinacji (możemy również rozłożyć istniejące już statki na komponenty). Dalej na liście mamy misje ratunkowe polegające na pomaganiu naszym fregatom. To oczywiście nie wszystko – zainteresowanych pełną listą nowości oraz zmian zapraszamy pod ten adres