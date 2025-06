Nirvana z historycznym wynikiem. "Smells Like Teen Spirit” przekracza 2 miliardy wyświetleń na YouTube

Kultowy zespół z Seattle właśnie zapisał się na kartach historii internetu. Teledysk Nirvany do utworu “Smells Like Teen Spirit”, jako pierwsze wideo z ery grunge’u przekroczyło 2 miliardy wyświetleń na YouTube.

Klip w reżyserii Samuela Bayera po raz pierwszy pojawił się na antenie MTV jesienią 1991 roku i niemal natychmiast uczynił z Nirvany ikonę nowego muzycznego pokolenia. Rok później zespół zdobył dzięki niemu dwie nagrody MTV Video Music Awards – za Najlepszego Nowego Artystę i Najlepszy Teledysk Alternatywny. Co ciekawe, budżet produkcji teledysku wynosił zaledwie 30–50 tysięcy dolarów.

Teraz do tego prestiżowego grona dołącza Nirvana i ich kultowe “Smells Like Teen Spirit”, które osiągnęło 2,008 miliarda wyświetleń, czyniąc ten numer jednym z najpopularniejszych rockowych utworów w historii internetu. To kolejne potwierdzenie ponadczasowego wpływu Nirvany na kulturę muzyczną. Nawet po ponad trzech dekadach od premiery, ich twórczość nadal fascynuje miliony słuchaczy na całym świecie.