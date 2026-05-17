Nintendo znowu odkurza swoją największą wpadkę. Pięć klasyków trafiło do abonamentu

Co jakiś czas Nintendo lubi przywracać swoje klasyki. Część z nich w formie wysoko wycenianych remakeów lub remasterów.
Jest jednak również Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Jego abonenci mają dostęp do regularnie rosnącej biblioteki Nintendo Classics.
Kolejne gry z Virtual Boya w Nintendo Classics
Tym razem japoński producent po raz kolejny pochylił się nad Virtual Boyem. Mowa tutaj o nieudanej próbie podbicia wirtualnej rzeczywistości, którą Nintendo podjęło 30 lat temu. Dziś sprzęt ten jest tylko ciekawostką, ale mimo to na początku tego roku gigant z Kioto postanowił przypomnieć o tym projekcie. To wtedy do Nintendo Classics dodano pierwsze wydane przed laty na VB produkcje. Na dodatek rozpoczęto sprzedaż nakładek, które miały zapewnić użytkownikom Nintendo Switch 2 wrażenia zbliżone do tych, które były udziałem pierwotnych posiadaczy Virtual Boya. Od tego momentu co jakiś czas dokładano kolejne tytuły.
Tak jak i tym razem. W najnowszej aktualizacji biblioteki klasyków Nintendo pojawiło się pięć gier – wszystkie wydane jeszcze w 1995 roku. Mowa tutaj m.in. o V-Tetris, które przenosi układanie klocków do stereoskopowego trzeciego wymiaru. Z kolei Space Invaders Virtual Collection to, jak sama nazwa wskazuje, zestaw klasycznych wersji Space Invaders przeprojektowanych na potrzeby Virtual Boya. Dzięki temu podczas walki wykorzystywany jest np. efekt głębi. Ponadto gracze dostali szansę, by odpalić na swoich NS2 Virtual Bowling, Vertical Force oraz Jack Bros. – ten ostatni tytuł to spin-off serii Shin Megami Tensei.
GramTV przedstawia:
Wszyscy zainteresowani mogą wykupić dostęp do Nintendo Switch Online + Expansion Pack z pozycji konsoli. Roczny abonament indywidualny wyceniono na 170 zł, podczas gdy pakiet rodzinny, który pozwala na podpięcie nawet 8 kont Nintendo, wyceniono na 290 zł rocznie. W zamian otrzymacie klasyczne produkcje nie tylko z Virtual Boya, ale też m.in. z konsol GameCube, GameBoy, NES czy też Sega Mega Drive.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!