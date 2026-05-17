Nintendo znowu odkurza swoją największą wpadkę. Pięć klasyków trafiło do abonamentu

Co jakiś czas Nintendo lubi przywracać swoje klasyki. Część z nich w formie wysoko wycenianych remakeów lub remasterów.

Jest jednak również Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Jego abonenci mają dostęp do regularnie rosnącej biblioteki Nintendo Classics.

Kolejne gry z Virtual Boya w Nintendo Classics

Tym razem japoński producent po raz kolejny pochylił się nad Virtual Boyem. Mowa tutaj o nieudanej próbie podbicia wirtualnej rzeczywistości, którą Nintendo podjęło 30 lat temu. Dziś sprzęt ten jest tylko ciekawostką, ale mimo to na początku tego roku gigant z Kioto postanowił przypomnieć o tym projekcie. To wtedy do Nintendo Classics dodano pierwsze wydane przed laty na VB produkcje. Na dodatek rozpoczęto sprzedaż nakładek, które miały zapewnić użytkownikom Nintendo Switch 2 wrażenia zbliżone do tych, które były udziałem pierwotnych posiadaczy Virtual Boya. Od tego momentu co jakiś czas dokładano kolejne tytuły.