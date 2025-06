Nintendo zabrało głos w sprawie braku gościnnych postaci w Mario Kart World. Tęsknicie za Linkiem albo Diddy Kongiem?

Producent Mario Kart World, Kosuke Yabuki, w końcu odniósł się do pytania, które nurtowało wielu fanów, czyli dlaczego w grze nie pojawiają się gościnne postacie z innych serii Nintendo, jak miało to miejsce w Mario Kart 8. Swoją drogą, nad Mario Kart World pracował ogromny zespół ludzi.

Pomimo tej imponującej liczby postaci, wielu graczy zauważyło kilka braków, jak choćby nieobecność Diddy Konga czy brak gościnnych bohaterów spoza uniwersum Mario. W Mario Kart 8 pojawili się przecież niespodziewani goście tacy jak Link z The Legend of Zelda, Mieszkaniec z Animal Crossing czy Isabelle, co rozbudziło nadzieje, że kolejne odsłony serii pójdą śladem Super Smash Bros. i wprowadzą jeszcze więcej crossoverów. W rozmowie z Ouest-France, cytowanej przez My Nintendo News, Kosuke Yabuki wyjaśnił, dlaczego zespół zdecydował się pozostać wyłącznie przy postaciach z uniwersum Mario:

Jako twórcy, uznaliśmy, że wprowadzanie postaci z innych gier do tego uniwersum byłoby niespójne. A zważając na to, ile już mogliśmy zrobić z samym Marim, nie wydawało się to konieczne.

Dodał także, że choć twórcy “nieuchronnie” martwią się o to, jak gracze odbiorą skład postaci, to jego rozbudowanie powinno zadowolić większość fanów. Na razie nie padły jednak żadne konkretne zapowiedzi dotyczące dodania gościnnych bohaterów w przyszłości, ale komentarz Yabukiego przynajmniej tłumaczy brak tych postaci w wersji premierowej. Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych miesiącach doczekamy się pakietów rozszerzeń w stylu Booster Course Pass, które nie tylko wzbogacą zawartość gry, ale może też otworzą drzwi dla długo wyczekiwanych crossoverów. Osobiście tęsknię za Linkiem na motocyklu z którym spędziłem sporo godzin w Mario Kart 8...