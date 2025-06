Mario Kart World z ogromnym zespołem artystów. Trzykrotnie większym niż w Mario Kart 8 Deluxe

W przypadku Mario Kart 8 Deluxe nad grą pracowało łącznie 163 twórców, z czego 73 należało do zespołu artystycznego. W Mario Kart World liczba ta wzrosła aż do 192 artystów – zespół został podzielony na dwie grupy: 88 osób odpowiadało za projektowanie tras, a 57 zajmowało się postaciami. Co ciekawe, większość z nich była nowa w serii – tylko 6 twórców tras i 3 projektantów postaci miało wcześniejsze doświadczenie przy Mario Kart 8 Deluxe.

Producent gry, Kosuke Yabuki, podkreślał przed premierą, że choć Mario Kart World oferuje znacznie większą przestrzeń do eksploracji, zespół nie lubi określać tej gry mianem „open world”. Jak tłumaczył, to zbyt nieprecyzyjne pojęcie, a nowa odsłona to raczej „rozbudowany świat z klasycznymi miejscówkami”, takimi jak Mario Kart Circuit czy Choco Mountain.

Mario Kart World z rekordowym debiutem

Mario Kart World zadebiutowało na początku czerwca i według wcześniejszych raportów sprzedało się w liczbie 782 566 egzemplarzy fizycznych w zaledwie trzy dni. Dla porównania, Mario Kart 8 Deluxe w tym samym okresie sprzedało się w liczbie 284 tys., a The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 186 tys.

Mario Kart World jest dostępne na Nintendo Switch 2.