Nintendo z pierwszymi informacjami o remake'u najlepszej gry w historii

Po wielu miesiącach plotek Nintendo potwierdziło niedawno swoje zamiary. Jeden z najważniejszych klasyków powraca.
Mowa tutaj o The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Pytanie tylko, czego się spodziewać?
Czego spodziewać się po Ocarina of Time Remake?
Remake Ocarina of Time został oficjalnie zapowiedziany podczas niedawnego Nintendo Direct 2026. Niemniej o samej grze mówiło się już od dawna, więc ujawnienie jej nie było wcale tak dużym zaskoczeniem. Kłopot w tym, że Nintendo nie pokazało nam zbyt wiele. Dostaliśmy krótki teaser, ale bez choćby fragmentów rozgrywki, a także potwierdzenie, iż premiera spodziewana jest jeszcze w tym roku. I to byłoby na tyle. Nieco więcej światła na to, czego możemy się spodziewać rzucił za to rozszerzony opis gry, który na chwilę pojawił się na oficjalnej stronie internetowej japońskiego giganta. Dzięki niemu wiemy, iż faktycznie będzie to pełnoprawny remake m.in. z pełnym odświeżeniem grafiki.
Wspomniany opis pierwotnie brzmiał:
Klasyk z N64, odrodzony jako pełny remake na Nintendo Switch 2. Doświadcz Ocarina of Time z oszałamiającą grafiką, zaktualizowanymi projektami i ponadczasową rozgrywką.
GramTV przedstawia:
Pierwotnie, bo szybko go skrócono i teraz znajdziemy tam tylko:
Klasyk z Nintendo 64 powraca dla nowego pokolenia w 2026 roku, odrodzony wyłącznie na Nintendo Switch 2!
Pytanie tylko, czy wspomnienie o ponadczasowej rozgrywce oznacza, że nie mamy co spodziewać się większych zmian w samej rozgrywce. I jest to pytanie zasadne, bo przecież mówimy o grze blisko 30-letnej. Wszak The Legend of Zelda: Ocarina of Time ukazało się na rynku jeszcze w listopadzie 1998 roku – wtedy jedynie na Nintendo 64, chociaż potem trafiło też na GameCube oraz iQue Player. Co istotne, produkcja ta uważana jest za jedną z najlepszych gier w historii. Dość powiedzieć, że to jedyny tytuł, który na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie 99 na 100.
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