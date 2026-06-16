Nintendo z pierwszymi informacjami o remake'u najlepszej gry w historii

Remake Ocarina of Time został oficjalnie zapowiedziany podczas niedawnego Nintendo Direct 2026. Niemniej o samej grze mówiło się już od dawna, więc ujawnienie jej nie było wcale tak dużym zaskoczeniem. Kłopot w tym, że Nintendo nie pokazało nam zbyt wiele. Dostaliśmy krótki teaser, ale bez choćby fragmentów rozgrywki, a także potwierdzenie, iż premiera spodziewana jest jeszcze w tym roku. I to byłoby na tyle. Nieco więcej światła na to, czego możemy się spodziewać rzucił za to rozszerzony opis gry, który na chwilę pojawił się na oficjalnej stronie internetowej japońskiego giganta . Dzięki niemu wiemy, iż faktycznie będzie to pełnoprawny remake m.in. z pełnym odświeżeniem grafiki.

Pierwotnie, bo szybko go skrócono i teraz znajdziemy tam tylko:

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Pytanie tylko, czy wspomnienie o ponadczasowej rozgrywce oznacza, że nie mamy co spodziewać się większych zmian w samej rozgrywce. I jest to pytanie zasadne, bo przecież mówimy o grze blisko 30-letnej. Wszak The Legend of Zelda: Ocarina of Time ukazało się na rynku jeszcze w listopadzie 1998 roku – wtedy jedynie na Nintendo 64, chociaż potem trafiło też na GameCube oraz iQue Player. Co istotne, produkcja ta uważana jest za jedną z najlepszych gier w historii. Dość powiedzieć, że to jedyny tytuł, który na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie 99 na 100.