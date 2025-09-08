Nintendo wygrywa w sądzie. Sprzedawca modchipów do Switcha zapłaci 2 miliony dolarów

Pojawiło się rozstrzygnięcie w głośnej sprawie, w której Nintendo pozwało sprzedawcę modchipów do konsol Switch. Ryan Daly, właściciel sklepu Modded Hardware z Michigan, który jeszcze niedawno zaprzeczał wszelkim zarzutom, zawarł ugodę z gigantem branży gier, zgadzając się na zapłatę dwóch milionów dolarów. Dodatkowo na Daly'ego nałożono dożywotni zakaz zajmowania się modyfikowanym sprzętem.

Koniec z Modded Hardware. Sprzedawca modchipów do Switcha zapłaci Nintendo

Sprawa miała swój początek w marcu 2024 roku, kiedy to Nintendo skontaktowało się z Daly'm, grożąc podjęciem kroków prawnych, jeśli ten nie zaprzestanie sprzedaży zmodyfikowanych konsol Switch oraz MIG Switch. Te ostatnie umożliwiają uruchamianie pirackich kopii gier Switch na niezmodyfikowanym sprzęcie.