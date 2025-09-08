Nintendo wygrywa w sądzie. Sprzedawca modchipów do Switcha zapłaci 2 miliony dolarów

Dożywotni zakaz i milionowa kara dla handlarza modchipami.
Pojawiło się rozstrzygnięcie w głośnej sprawie, w której Nintendo pozwało sprzedawcę modchipów do konsol Switch. Ryan Daly, właściciel sklepu Modded Hardware z Michigan, który jeszcze niedawno zaprzeczał wszelkim zarzutom, zawarł ugodę z gigantem branży gier, zgadzając się na zapłatę dwóch milionów dolarów. Dodatkowo na Daly'ego nałożono dożywotni zakaz zajmowania się modyfikowanym sprzętem.
Sprawa miała swój początek w marcu 2024 roku, kiedy to Nintendo skontaktowało się z Daly'm, grożąc podjęciem kroków prawnych, jeśli ten nie zaprzestanie sprzedaży zmodyfikowanych konsol Switch oraz MIG Switch. Te ostatnie umożliwiają uruchamianie pirackich kopii gier Switch na niezmodyfikowanym sprzęcie.
Zgodnie z oficjalną skargą Nintendo, Daly początkowo zobowiązał się do zakończenia dystrybucji nieautoryzowanych urządzeń. Nie dotrzymał jednak obietnicy, argumentując, że poszukuje nowego prawnika. W konsekwencji, w lipcu 2024 roku, Nintendo złożyło skargę w sądzie federalnym w Seattle, zarzucając Daly'emu sześć różnych naruszeń.
Nintendo twierdziło, że Daly oferował swoim klientom nie tylko modyfikowane konsole, ale także preinstalował na nich pirackie wersje gier. Praktyka ta obejmowała sprzedaż konsol z gotowym do gry zestawem nielegalnych tytułów, w tym najpopularniejszych produkcji Nintendo, takich jak serie Super Mario czy The Legend of Zelda. Daly oferował również usługę wysyłkową, gdzie gracze mogli przesłać swoje konsole Switch w celu ich zmodyfikowania.
Ryan Daly złożył obszerną odpowiedź, zaprzeczając wszelkim zarzutom. Jednakże, zamiast skierować sprawę na drogę sądową, strony osiągnęły porozumienie – Daly zapłaci Nintendo 2 miliony dolarów.
Zgodnie z ugodą, wydane zostanie również orzeczenie sądowe, które na zawsze uniemożliwi Daly'emu zajmowanie się, sprzedawanie lub promowanie jakichkolwiek urządzeń modyfikujących czy zmodyfikowanych konsol. Zakaz obejmuje także dostarczanie jakiejkolwiek dokumentacji lub informacji, które mogłyby pomóc innym osobom w przeprowadzaniu własnych modyfikacji.
