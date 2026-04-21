Nintendo ujawniło datę Splatoon Raiders. Spin-off dla jednego gracza zadebiutuje już latem

Już tym roku seria Splatoon wzbogaci się o nową grę. Tym razem jednak inną niż poprzednie, bo stworzoną głównie dla jednego gracza.

O tym, że Splatoon Raiders nadchodzi, wiedzieliśmy już od dawna. Dotychczas nie wiedzieliśmy jednak, kiedy. Splatoon dla jednego gracza już latem Ale już wiemy, bo dziś Nintendo postanowiło wreszcie ogłosić datę premiery. Tak więc Splatoon Raiders ukaże się na rynku 23 lipca 2026 roku – oczywiście wyłącznie na Nintendo Switch 2. Przy okazji rzeczonego ogłoszenia otrzymaliśmy też nowy zwiastun. W tym zobaczymy m.in. dostępne możliwości personalizacji naszej postaci i środowiska na wyspie Spirhalite, ale też gadżety, przeciwników czy skarby. Generalnie jest to szybki przekrój tego, czego możemy spodziewać się po nadchodzącym spin-offie.

Splatoon Raiders zapowiedziano w czerwcu 2025 przy okazji darmowej aktualizacji do Splatoon 3. W grze wcielimy się w mechanika, któremu towarzyszy trio muzyków znane jako Deep Cut. Grupa ta eksplorować będzie tajemniczą wyspę Spirhalite, gdzie czekają na nas fale Salmonidów – agresywnych morskich stworzeń. Cel? Poszukiwanie poukrywanych tu i ówdzie kosztowności.

To wszystko będzie pretekstem do rozpoczęcia rozgrywki doskonale znanej fanom serii. Strzelania atramentem zdecydowanie tutaj nie zabraknie. Aczkolwiek w innym wydaniu, bo Raiders nastawione będzie głównie na zabawę jednoosobową. Niemniej nie oznacza to całkowitej rezygnacji z multiplayera. Ten będzie – dla maksymalnie 3 osób grających lokalnie lub online. Co ciekawe, w tym wypadku Nintendo, przynajmniej na razie, nie zdecydowało się na dodanie polskiego języka. To pewne zaskoczenie, bo w ostatnich miesiącach japońska firma zdawała się w większym stopniu dostrzegać potrzebę na spolszczanie swoich gier. Niemniej w wypadku Splatoon Raiders polski nie jest wymieniany na oficjalnej stronie Nintendo. Zapowiedziano natomiast 3 dedykowane figurki amiibo – Shiver, Big Man oraz Frye. Te na rynek trafią w tym samym dniu, co sama gra.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

