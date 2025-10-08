Nintendo udostępniło tajemniczy filmik w stylu Pixara. Czy to zapowiedź nowej gry?

Nintendo znów bawi się z fanami w kotka i myszkę. Japoński gigant opublikował uroczy, ale też niezwykle tajemniczy animowany film krótkometrażowy zatytułowany Close to You. Materiał pojawił się w aplikacji Nintendo Today oraz na oficjalnym kanale YouTube – i co ciekawe, bez żadnego opisu ani kontekstu.

Czy to zapowiedź nowej gry z serii Pikmin?

Film utrzymany jest w klimacie przypominającym produkcje Pixara. Widzimy w nim dziecko, które podąża za swoimi zabawkami po pokoju, jakby poruszały się one dzięki niewidzialnym stworzeniom. Całość dopełnia wesoła, fortepianowa ścieżka dźwiękowa. Urocze? Jak najbardziej. Ale fani Nintendo dostrzegają w materiale coś więcej.