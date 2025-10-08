Nintendo udostępniło tajemniczy filmik w stylu Pixara. Czy to zapowiedź nowej gry?

Nintendo znów bawi się z fanami w kotka i myszkę. Japoński gigant opublikował uroczy, ale też niezwykle tajemniczy animowany film krótkometrażowy zatytułowany Close to You. Materiał pojawił się w aplikacji Nintendo Today oraz na oficjalnym kanale YouTube – i co ciekawe, bez żadnego opisu ani kontekstu.
Czy to zapowiedź nowej gry z serii Pikmin?
Film utrzymany jest w klimacie przypominającym produkcje Pixara. Widzimy w nim dziecko, które podąża za swoimi zabawkami po pokoju, jakby poruszały się one dzięki niewidzialnym stworzeniom. Całość dopełnia wesoła, fortepianowa ścieżka dźwiękowa. Urocze? Jak najbardziej. Ale fani Nintendo dostrzegają w materiale coś więcej.
Co więc kryje się za Close to You? Niektórzy internauci szybko dostrzegli szczegóły, które mogą wskazywać na powrót Pikminów – uroczych, małych, roślinnych stworzeń, które pomagają graczowi eksplorować świat, zbierać przedmioty i rozwiązywać zagadki. Seria Pikmin to wyjątkowe połączenie strategii czasu rzeczywistego i przygody, zapoczątkowane jeszcze na GameCube. W ostatnich latach doczekała się kontynuacji w postaci Pikmin 4 na Nintendo Switch.
I właśnie Pikmin 4 ma poziomy rozgrywające się w… dziecięcym pokoju. W dodatku muzyka z Close to You delikatnie przypomina motyw przewodni z tej serii, a uważni widzowie zauważyli w 1:41 coś, co wygląda jak mały czerwony Pikmin ukryty pod łóżkiem.
Choć Nintendo nie zdradziło, które studio odpowiada za film, wielu podejrzewa, że stoi za nim Nintendo Pictures – tokijskie studio animacji powstałe w 2022 roku (wcześniej znane jako Dynamo Pictures). Czy to zapowiedź wersji Pikmin 4 na Switcha 2, czy może coś zupełnie nowego? Na razie Nintendo milczy, a my możemy tylko zgadywać.