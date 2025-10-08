Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo udostępniło tajemniczy filmik w stylu Pixara. Czy to zapowiedź nowej gry?

Jakub Piwoński
2025/10/08 08:30
Fani dostrzegli ukryte znaczenia.

Nintendo znów bawi się z fanami w kotka i myszkę. Japoński gigant opublikował uroczy, ale też niezwykle tajemniczy animowany film krótkometrażowy zatytułowany Close to You. Materiał pojawił się w aplikacji Nintendo Today oraz na oficjalnym kanale YouTube – i co ciekawe, bez żadnego opisu ani kontekstu.

Nintendo
Nintendo

Czy to zapowiedź nowej gry z serii Pikmin?

Film utrzymany jest w klimacie przypominającym produkcje Pixara. Widzimy w nim dziecko, które podąża za swoimi zabawkami po pokoju, jakby poruszały się one dzięki niewidzialnym stworzeniom. Całość dopełnia wesoła, fortepianowa ścieżka dźwiękowa. Urocze? Jak najbardziej. Ale fani Nintendo dostrzegają w materiale coś więcej.

Co więc kryje się za Close to You? Niektórzy internauci szybko dostrzegli szczegóły, które mogą wskazywać na powrót Pikminów – uroczych, małych, roślinnych stworzeń, które pomagają graczowi eksplorować świat, zbierać przedmioty i rozwiązywać zagadki. Seria Pikmin to wyjątkowe połączenie strategii czasu rzeczywistego i przygody, zapoczątkowane jeszcze na GameCube. W ostatnich latach doczekała się kontynuacji w postaci Pikmin 4 na Nintendo Switch.

GramTV przedstawia:

I właśnie Pikmin 4 ma poziomy rozgrywające się w… dziecięcym pokoju. W dodatku muzyka z Close to You delikatnie przypomina motyw przewodni z tej serii, a uważni widzowie zauważyli w 1:41 coś, co wygląda jak mały czerwony Pikmin ukryty pod łóżkiem.

Choć Nintendo nie zdradziło, które studio odpowiada za film, wielu podejrzewa, że stoi za nim Nintendo Pictures – tokijskie studio animacji powstałe w 2022 roku (wcześniej znane jako Dynamo Pictures). Czy to zapowiedź wersji Pikmin 4 na Switcha 2, czy może coś zupełnie nowego? Na razie Nintendo milczy, a my możemy tylko zgadywać.

Źródło:https://www.eurogamer.net/nintendo-posts-cute-and-mysterious-animated-short-film-but-is-it-teasing-pikmin

News
zwiastun
Nintendo
Nintendo Switch
Pikmin 4
Nintendo Switch 2
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:50

Z wszystkich uznanych serii Nintendo Pikimin mnie jakoś najmniej interesuje. Grałem, generalnie sympatyczna gra, ale jakoś nie moje klimaty.

Czas żeby wreszcie odkurzyli którąś ze starszych serii, bo tych jest mnóstwo - F-Zero, Star Fox, ba... może nawet Mother/Earthbound?




