Nintendo szuka polskich pracowników. Firma może pracować nad tłumaczeniem gier na polski język

Właśnie pojawiły się kolejne informacje na temat planów Nintendo dotyczących tłumaczenia gier na język polski. Już w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze plotki na ten temat, a to za sprawą ogłoszenia pracy dla młodszego tłumacza znającego właśnie nasz język. Wspomniano wtedy również o przeniesienia oprogramowania oraz innych materiałów na polski, jednak do tej pory nie wiedzieliśmy czy na pewno dotyczy to gier.

Nintendo - poszukiwania osób do polskiego zespołu

Na jednej ze stron Nintendo pojawiło się kolejne ogłoszenie odnośnie podobnego stanowiska. Tym razem również nie potwierdzono, że praca będzie obejmować wspomnianą branżę, jednak opis dość mocno sugeruje plany przetłumaczenia gier na polski. Japońska firma poszukuje osoby znającej polski na poziomie natywnym, a obowiązki mają obejmować “sprawdzenie pełnego tekstu produktów” Nintendo, studiów zależnych oraz podmiotów zewnętrznych. Zostały one określone jako odpowiednio 1st, 2nd i 3rd party.