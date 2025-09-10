Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Switch 2 w promocji. Konsola do kupienia za nieco ponad 2 000 zł

Radosław Krajewski
2025/09/10 12:15
0
0

Pojawiła się kolejna oferta na drugiego Switcha.

W ostatnich tygodniach Nintendo Switch 2 często pojawia się w różnych promocjach. Najnowszą konsolę japońskiego giganta możecie teraz kupić taniej na Allegro w ramach Smart! Okazji. Sprzedawcą jest sklep GoldGame2.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 w dużej promocji

Konsolę Nintendo Switch 2 możecie kupić za 2 024,73 zł. Jest to obniżka ceny z 2 131,30 zł. Aby otrzymać taką promocję, należy mieć wykupiony abonament Allegro Smart.

Oto kolejna ewolucja systemu Nintendo Switch!

Ożyw gry dzięki większemu ekranowi 1080p — lub podłącz do telewizora i graj w rozdzielczości do 4K. Obsługa HDR, VRR i liczby klatek na sekundę do 120 FPS pozwala cieszyć się żywymi kolorami, przejrzystością i płynną rozgrywką.

Zatrzaśnij nowe kontrolery Joy-Con 2 za pomocą złączy magnetycznych. Każdy kontroler może być nawet używany jako mysz w kompatybilnych grach – czytamy w opisie.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Nintendo
promocja
konsole
oferta
konsole nowej generacji
promocje
okazja
Allegro
Nintendo Switch 2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112