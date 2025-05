Nintendo Switch 2 powstaje przy współpracy z Samsungiem? Bloomberg dzieli się ciekawymi szczegółami

Według najnowszych doniesień, Nintendo nawiązało współpracę z firmą Samsung przy produkcji konsoli Nintendo Switch 2. Koreański gigant ma być odpowiedzialny zarówno za procesory, jak i za wyświetlacze OLED, które mogą trafić do nowej wersji urządzenia.

Nintendo Switch 2 – nowe informacje na temat powstawania konsoli

Jak informuje Bloomberg, Nintendo powierzyło Samsungowi produkcję głównych układów do Switcha 2. Taki ruch miałby umożliwić firmie wyprodukowanie do 20 milionów sztuk konsoli do marca 2026 roku. To sugeruje, że Nintendo planuje znacznie większą dostępność nowej platformy niż w przypadku poprzednika.