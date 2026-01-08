Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo świętuje premierę nowego Mario. Switch 2 z kolorowymi Joy-Conami

Mikołaj Berlik
2026/01/08 19:00
Nowa gra i specjalne kontrolery debiutują 12 lutego.

Nintendo przygotowuje pierwszą dużą premierę 2026 roku dla użytkowników Switcha 2. W połowie lutego trafi na konsolę kontynuacja popularnej serii tenisowej – Mario Tennis Fever – wraz z dedykowanymi, kolorowymi Joy-Conami nawiązującymi do gry.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – nowe Joy-Cony

Mario Tennis Fever zaoferuje 38 grywalnych bohaterów, w tym postacie debiutujące w cyklu, takie jak Goomba, Nabbita, Piranha Plant, Baby Wario czy Baby Waluigi. Gra wprowadza też 30 rakiet Fever Rockets, z unikalnymi efektami – Mini Mushroom Racket zmniejsza przeciwnika, a Shadow Racket tworzy jego duplikat. Nie zabraknie nowych i powracających trybów, które mają zapewnić zabawę zarówno fanom serii, jak i nowym graczom.

Premiera Mario Tennis Fever zbiegła się z obchodami 40-lecia Mario. Nintendo przygotowało specjalne Joy-Cony 2, które odzwierciedlają kolorystykę gry. Kontrolery trafią do sprzedaży 12 lutego, tego samego dnia co nowa produkcja, a zamówienia przedpremierowe są już możliwe w My Nintendo Store w cenie 124,99 dolarów.

Mikołaj Berlik
