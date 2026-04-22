Nintendo przeceniło polskiego POSTALA. Brain Damaged 75% taniej

Maciej Petryszyn
2026/04/22 19:30
Seria POSTAL to temat trudny. Z jednej strony gry nie były nigdy ani ładne, ani atrakcyjne. Z drugiej zaś zyskały ogromne grono oddanych fanów.

W tym również w Polsce. Tym bardziej warto zainteresować się wydanym w 2022 roku POSTAL: Brain Damaged. Jest to spin-off głównego cyklu, który stworzyło polskie studia HyperStrange oraz CreativeForge Games. W odróżnieniu od oryginałów, Brain Damaged uderza w stylistykę retro, wskakując na falę nostalgii. Ale spokojnie – chory klimat znany choćby z POSTAL 2 pozostał. Nie mogło być inaczej, bo gra zabiera nas w głąb chorego umysłu głównego bohatera. Cóż, to nie mogło być normalne. Jeżeli jednak nadal jesteście zainteresowani, to pozostaje nam napisać jedno. Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Nintendo eShop

Zapomnij o wszystkim, co wiesz o rozgrywce z serii POSTAL. POSTAL: Brain Damaged, odważny i uznany przez graczy spin-off, zabierze Cię w najbardziej szaloną przejażdżkę z Kolesiem, jakiej do tej pory doświadczyłeś. To już nie Paradise, ani nawet Edensin. Tym razem historia rozgrywa się wewnątrz spaczonej psychiki samego Kolesia! I nie jest to otwarty świat, którego mógłbyś się spodziewać.

Ten spin-off kieruje rozgrywkę w zupełnie nową, a jednocześnie natychmiastowo rozpoznawalną stronę klasyków FPS z lat 90. i początku XXI wieku. Czeka Cię nieustanna akcja i eksploracja oparta na poziomach, szeroka gama fantastycznych i koszmarnych przeciwników oraz bossów, arsenał bardzo niekonwencjonalnej broni oraz tony sekretów do odkrycia. Wszystko to doprawione tym, co czyni świat gier POSTAL tak wyjątkowym: bezgranicznym humorem!

Bądź gotów na:

  • Eksplorację zupełnie nowego, ręcznie stworzonego świata pełnego niespodzianek.
  • Wymagającą, szybką rozgrywkę z dynamicznym systemem poruszania się i zwariowanym projektem poziomów.
  • Podróż przez bogate, stale zmieniające się lokacje obłąkanego umysłu Kolesia.
  • Strzelanie z różnorodnych, szalonych giwer do najdziwniejszych wrogów, jacy kiedykolwiek zagościli na Twoim ekranie.
  • Poznanie całkowicie oryginalnej linii fabularnej, która sprawia, że chronologia uniwersum POSTAL staje się jeszcze bardziej zagmatwana niż dotychczas.
  • Delektowanie się mrocznym, lekceważącym humorem, będącym znakiem rozpoznawczym serii.
  • Usłyszenie Coreya Cruise'a powracającego w roli Kolesia, wraz z gościnnymi występami innych głosów uwielbianych przez fanów.
  • Ostre, heavy-metalowe brzmienia przygrywające w tle.

Szukacie kolejnego wyzwania w świecie FPS-ów? Nie musicie szukać dalej!

Polski POSTAL w promocyjnej cenie

POSTAL: Brain Damaged w wersji na Nintendo Switch znajduje się obecnie w promocji. W Nintendo eShop tytuł ten kupimy za 20 zł, czyli 75% taniej niż w przypadku zwyczajowych 80 zł. Wystarczy tylko udać się pod ten adres lub też poszukać gry w sklepie z pozycji samej konsoli. Aczkolwiek oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje jedynie do 10 maja.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

