Nintendo przeceniło polskiego POSTALA. Brain Damaged 75% taniej

W tym również w Polsce. Tym bardziej warto zainteresować się wydanym w 2022 roku POSTAL: Brain Damaged. Jest to spin-off głównego cyklu, który stworzyło polskie studia HyperStrange oraz CreativeForge Games. W odróżnieniu od oryginałów, Brain Damaged uderza w stylistykę retro, wskakując na falę nostalgii. Ale spokojnie – chory klimat znany choćby z POSTAL 2 pozostał. Nie mogło być inaczej, bo gra zabiera nas w głąb chorego umysłu głównego bohatera. Cóż, to nie mogło być normalne. Jeżeli jednak nadal jesteście zainteresowani, to pozostaje nam napisać jedno. Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.
Zapomnij o wszystkim, co wiesz o rozgrywce z serii POSTAL. POSTAL: Brain Damaged, odważny i uznany przez graczy spin-off, zabierze Cię w najbardziej szaloną przejażdżkę z Kolesiem, jakiej do tej pory doświadczyłeś. To już nie Paradise, ani nawet Edensin. Tym razem historia rozgrywa się wewnątrz spaczonej psychiki samego Kolesia! I nie jest to otwarty świat, którego mógłbyś się spodziewać.
Ten spin-off kieruje rozgrywkę w zupełnie nową, a jednocześnie natychmiastowo rozpoznawalną stronę klasyków FPS z lat 90. i początku XXI wieku. Czeka Cię nieustanna akcja i eksploracja oparta na poziomach, szeroka gama fantastycznych i koszmarnych przeciwników oraz bossów, arsenał bardzo niekonwencjonalnej broni oraz tony sekretów do odkrycia. Wszystko to doprawione tym, co czyni świat gier POSTAL tak wyjątkowym: bezgranicznym humorem!
Bądź gotów na:
- Eksplorację zupełnie nowego, ręcznie stworzonego świata pełnego niespodzianek.
- Wymagającą, szybką rozgrywkę z dynamicznym systemem poruszania się i zwariowanym projektem poziomów.
- Podróż przez bogate, stale zmieniające się lokacje obłąkanego umysłu Kolesia.
- Strzelanie z różnorodnych, szalonych giwer do najdziwniejszych wrogów, jacy kiedykolwiek zagościli na Twoim ekranie.
- Poznanie całkowicie oryginalnej linii fabularnej, która sprawia, że chronologia uniwersum POSTAL staje się jeszcze bardziej zagmatwana niż dotychczas.
- Delektowanie się mrocznym, lekceważącym humorem, będącym znakiem rozpoznawczym serii.
- Usłyszenie Coreya Cruise'a powracającego w roli Kolesia, wraz z gościnnymi występami innych głosów uwielbianych przez fanów.
- Ostre, heavy-metalowe brzmienia przygrywające w tle.
Polski POSTAL w promocyjnej cenie
POSTAL: Brain Damaged w wersji na Nintendo Switch znajduje się obecnie w promocji. W Nintendo eShop tytuł ten kupimy za 20 zł, czyli 75% taniej niż w przypadku zwyczajowych 80 zł. Wystarczy tylko udać się pod ten adres lub też poszukać gry w sklepie z pozycji samej konsoli. Aczkolwiek oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje jedynie do 10 maja.
