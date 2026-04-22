Nintendo przeceniło polskiego POSTALA. Brain Damaged 75% taniej

Seria POSTAL to temat trudny. Z jednej strony gry nie były nigdy ani ładne, ani atrakcyjne. Z drugiej zaś zyskały ogromne grono oddanych fanów.

W tym również w Polsce. Tym bardziej warto zainteresować się wydanym w 2022 roku POSTAL: Brain Damaged. Jest to spin-off głównego cyklu, który stworzyło polskie studia HyperStrange oraz CreativeForge Games. W odróżnieniu od oryginałów, Brain Damaged uderza w stylistykę retro, wskakując na falę nostalgii. Ale spokojnie – chory klimat znany choćby z POSTAL 2 pozostał. Nie mogło być inaczej, bo gra zabiera nas w głąb chorego umysłu głównego bohatera. Cóż, to nie mogło być normalne. Jeżeli jednak nadal jesteście zainteresowani, to pozostaje nam napisać jedno. Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Zapomnij o wszystkim, co wiesz o rozgrywce z serii POSTAL. POSTAL: Brain Damaged, odważny i uznany przez graczy spin-off, zabierze Cię w najbardziej szaloną przejażdżkę z Kolesiem, jakiej do tej pory doświadczyłeś. To już nie Paradise, ani nawet Edensin. Tym razem historia rozgrywa się wewnątrz spaczonej psychiki samego Kolesia! I nie jest to otwarty świat, którego mógłbyś się spodziewać. Ten spin-off kieruje rozgrywkę w zupełnie nową, a jednocześnie natychmiastowo rozpoznawalną stronę klasyków FPS z lat 90. i początku XXI wieku. Czeka Cię nieustanna akcja i eksploracja oparta na poziomach, szeroka gama fantastycznych i koszmarnych przeciwników oraz bossów, arsenał bardzo niekonwencjonalnej broni oraz tony sekretów do odkrycia. Wszystko to doprawione tym, co czyni świat gier POSTAL tak wyjątkowym: bezgranicznym humorem! Bądź gotów na: Eksplorację zupełnie nowego, ręcznie stworzonego świata pełnego niespodzianek.

Wymagającą, szybką rozgrywkę z dynamicznym systemem poruszania się i zwariowanym projektem poziomów.

Podróż przez bogate, stale zmieniające się lokacje obłąkanego umysłu Kolesia.

Strzelanie z różnorodnych, szalonych giwer do najdziwniejszych wrogów, jacy kiedykolwiek zagościli na Twoim ekranie.

Poznanie całkowicie oryginalnej linii fabularnej, która sprawia, że chronologia uniwersum POSTAL staje się jeszcze bardziej zagmatwana niż dotychczas.

Delektowanie się mrocznym, lekceważącym humorem, będącym znakiem rozpoznawczym serii.

Usłyszenie Coreya Cruise'a powracającego w roli Kolesia, wraz z gościnnymi występami innych głosów uwielbianych przez fanów.

Ostre, heavy-metalowe brzmienia przygrywające w tle. Szukacie kolejnego wyzwania w świecie FPS-ów? Nie musicie szukać dalej!

Polski POSTAL w promocyjnej cenie

POSTAL: Brain Damaged w wersji na Nintendo Switch znajduje się obecnie w promocji. W Nintendo eShop tytuł ten kupimy za 20 zł, czyli 75% taniej niż w przypadku zwyczajowych 80 zł. Wystarczy tylko udać się pod ten adres lub też poszukać gry w sklepie z pozycji samej konsoli. Aczkolwiek oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje jedynie do 10 maja.