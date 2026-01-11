Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo pod ostrzałem fanów. Kontrowersje wokół reklam nowych zabawek z Mario

Jakub Piwoński
2026/01/11 14:00
Problemem jest tu sposób wykorzystania sztucznej inteligencji.

Nintendo znalazło się w centrum krytyki po publikacji reklam promujących nową linię My Mario, skierowaną do najmłodszych odbiorców. Nie chodzi jednak o same produkty, lecz o materiały promocyjne, które – zdaniem części fanów – mogły zostać wygenerowane przy użyciu AI. Wątpliwości wzbudziło jedno ze zdjęć, na którym dłoń trzymająca pluszowego Mario wygląda nienaturalnie, szczególnie przez dziwne ułożenie kciuka.

Kontrowersje wokół reklam nowych zabawek z Mario

Dyskusja szybko rozgorzała na forum ResetEra, gdzie użytkownicy zwrócili uwagę, że nieprawidłowo odwzorowane dłonie są częstym „znakiem rozpoznawczym” generatywnej AI. Z czasem jednak część społeczności doszła do wniosku, że zdjęcie najpewniej jest autentyczne, a nietypowy wygląd palca może być efektem nieudanego kadru lub obróbki fotograficznej. Na korzyść Nintendo przemawiać miała też spójność tkanin i tła na pozostałych ujęciach.

Sprawa wywołała emocje głównie dlatego, że Nintendo do tej pory konsekwentnie dystansowało się od generatywnej AI. Prezes firmy, Shuntaro Furukawa, już w 2024 roku zapewniał inwestorów, że technologia ta nie będzie wykorzystywana przy tworzeniu gier first-party. Mimo to sama reklama wystarczyła, by część fanów zaczęła kwestionować, czy stanowisko firmy pozostaje niezmienne.

Na ten moment brakuje dowodów na użycie AI, a kontrowersja wydaje się raczej efektem nadwrażliwości branży, która – w obliczu zwolnień i automatyzacji – coraz ostrzej reaguje na wszelkie podejrzenia związane z generatywnymi technologiami.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-my-mario-toys-ad-gen-ai/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:31

Włosy przy uchu też dziwnie ułożone...

AI czy nie AI fajną tam mają kontrolę jakości że puszczają takie obrazki w eter...




