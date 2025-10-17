Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo planuje wyprodukować 25 milionów egzemplarzy Switcha 2 do marca 2026 roku

Jakub Piwoński
2025/10/17 12:30
Śmiałe plany?

Według najnowszego raportu Bloomberga, Nintendo zamierza znacząco zwiększyć produkcję swojej nowej konsoli Switch 2. Japońska firma zwróciła się do partnerów produkcyjnych z prośbą o złożenie 25 milionów egzemplarzy urządzenia do marca 2026 roku, co ma zaspokoić rosnący popyt i utrzymać wysokie tempo sprzedaży w okresie świątecznym.

Switch 2
Switch 2

Do marca 2026 wyprodukowanych zostanie 25 milionów konsol Nintendo

Źródła bliskie Nintendo informują, że produkcja Switcha 2 przyspieszy w ciągu najbliższych miesięcy. Firma rozpoczęła montaż konsoli pod koniec 2024 roku, a obecnie dostosowuje plany w zależności od zapotrzebowania rynku. Celem jest utrzymanie sprzedaży na rekordowym poziomie i wykorzystanie popularności urządzenia w okresie zimowych zakupów. Według szacunków, Nintendo sprzeda nawet 20 milionów egzemplarzy Switcha 2 jeszcze w tym roku fiskalnym, co byłoby imponującym wynikiem nawet w porównaniu z pierwszą generacją konsoli.

Raport podkreśla też, że Nintendo znacząco zwiększa wydatki marketingowe, chcąc przyciągnąć nowych graczy. W efekcie akcje firmy w ostatnich tygodniach zanotowały kolejny wzrost – co analitycy uznają za dowód, że sukces Switcha 2 jest trwały i daleki od przypadkowego.

Warto przypomnieć, że Switch 2 zadebiutował 5 czerwca 2025 roku, po serii opóźnień związanych z dopracowywaniem projektu. Nintendo miało kilkakrotnie przesuwać premierę, chcąc zapewnić jak najwyższą jakość nowego urządzenia. Dodatkowo, niedawne zgłoszenia patentowe sugerują, że Switch 2 może otrzymać wsparcie dla gier z Nintendo DS – dzięki rozwiązaniu umożliwiającemu symulację dwóch ekranów na jednym wyświetlaczu konsoli. Jeśli informacje się potwierdzą, nowa generacja Switcha nie tylko pobije rekordy sprzedaży, ale też stanie się jednym z najbardziej wszechstronnych urządzeń w historii Nintendo.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-switch-2-production-pipeline-boost/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


