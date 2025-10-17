Nintendo planuje wyprodukować 25 milionów egzemplarzy Switcha 2 do marca 2026 roku

Według najnowszego raportu Bloomberga, Nintendo zamierza znacząco zwiększyć produkcję swojej nowej konsoli Switch 2. Japońska firma zwróciła się do partnerów produkcyjnych z prośbą o złożenie 25 milionów egzemplarzy urządzenia do marca 2026 roku, co ma zaspokoić rosnący popyt i utrzymać wysokie tempo sprzedaży w okresie świątecznym.

Do marca 2026 wyprodukowanych zostanie 25 milionów konsol Nintendo

Źródła bliskie Nintendo informują, że produkcja Switcha 2 przyspieszy w ciągu najbliższych miesięcy. Firma rozpoczęła montaż konsoli pod koniec 2024 roku, a obecnie dostosowuje plany w zależności od zapotrzebowania rynku. Celem jest utrzymanie sprzedaży na rekordowym poziomie i wykorzystanie popularności urządzenia w okresie zimowych zakupów. Według szacunków, Nintendo sprzeda nawet 20 milionów egzemplarzy Switcha 2 jeszcze w tym roku fiskalnym, co byłoby imponującym wynikiem nawet w porównaniu z pierwszą generacją konsoli.