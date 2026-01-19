Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo pilnowało każdego detalu. Sonic nie mógł „wyprzedzać” Mario nawet na grafice

Mikołaj Berlik
2026/01/19 09:00
Były producent Segi ujawnia kulisy współpracy przy serii Mario & Sonic na igrzyskach olimpijskich.

Dziś relacje Nintendo i Segi należą do najbardziej symbolicznych przykładów pojednania dawnych rywali, lecz za kulisami współpracy zawsze obowiązywały bardzo restrykcyjne zasady. Jedna z nich dotyczyła… pozycji Mario względem Sonica na materiałach promocyjnych.

Mario & Sonic
Mario & Sonic

Mario & Sonic na igrzyskach – współpraca pod lupą Nintendo

Sonic powstał jako bezpośrednia odpowiedź Segi na Mario i miał uosabiać szybkość, nowoczesność oraz przewagę technologiczną. Po zakończeniu wojen konsolowych sytuacja diametralnie się zmieniła, a obie ikony zaczęły pojawiać się obok siebie – m.in. w serii Mario & Sonic at the Olympic Games.

Ryoichi Hasegawa, były producent Segi pracujący przy tej serii, zdradził w wywiadzie dla Arcade Attack Retro Gaming Network anegdotę, która pokazuje, jak bardzo Nintendo chroni wizerunek swojego bohatera.

Problem pojawił się przy jednej z oficjalnych grafik promocyjnych wykorzystywanych na okładkach, instrukcjach i etykietach nośników. Na ilustracji Sonic stał z wysuniętą stopą, minimalnie przed Mario. Dla Nintendo było to nie do zaakceptowania.

Jak wspomina Hasegawa, firma zażądała natychmiastowej korekty, jasno dając do zrozumienia, że bez zmiany nie będzie dalszej współpracy. Detal, który dla wielu byłby niezauważalny, dla Nintendo miał znaczenie symboliczne – Mario nie mógł sprawiać wrażenia, że jest „za” Sonikiem.

Seria Mario & Sonic at the Olympic Games doczekała się sześciu odsłon, a ostatnia z nich – Tokyo 2020 – zadebiutowała w 2019 roku. Od tego czasu marka pozostaje uśpiona.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-once-objected-to-sonic-outrunning-mario-in-olympic-games-artwork/

Tagi:

News
Nintendo
SEGA
Sonic
Mario
SEGA
Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
Mikołaj Berlik
