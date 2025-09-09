Nintendo ogranicza dostęp do dev kitów Nintendo Switch 2. CEO tłumaczy opóźnienia

Eugene Nashilov, szef studia Strikerz, zdradził, że Nintendo nie udostępnia jeszcze zestawów deweloperskich Switcha 2 twórcom gier free-to-play. To może opóźnić prace nad wersją UFL na nową konsolę.

Nintendo Switch 2 – problem z dostępem do dev kitów

Podczas spotkania z mediami Nashilov został zapytany o plany wydania UFL na Switchu 2. Odpowiedział, że projekt nie ruszył, ponieważ Nintendo nie jest aktywne w udostępnianiu dev kitów dla twórców gier free-to-play. Dodał, że to zjawisko globalne, obejmujące nie tylko Strikerz. Jak zaznaczył, prace ruszą, gdy tylko studio otrzyma dostęp do sprzętu.