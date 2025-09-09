Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo ogranicza dostęp do dev kitów Nintendo Switch 2. CEO tłumaczy opóźnienia

Mikołaj Berlik
2025/09/09 10:00
Nintendo ma ograniczać dostęp do zestawów deweloperskich Switcha 2, co opóźnia prace nad wersją UFL.

Eugene Nashilov, szef studia Strikerz, zdradził, że Nintendo nie udostępnia jeszcze zestawów deweloperskich Switcha 2 twórcom gier free-to-play. To może opóźnić prace nad wersją UFL na nową konsolę.

Nintendo
Nintendo

Nintendo Switch 2 – problem z dostępem do dev kitów

Podczas spotkania z mediami Nashilov został zapytany o plany wydania UFL na Switchu 2. Odpowiedział, że projekt nie ruszył, ponieważ Nintendo nie jest aktywne w udostępnianiu dev kitów dla twórców gier free-to-play. Dodał, że to zjawisko globalne, obejmujące nie tylko Strikerz. Jak zaznaczył, prace ruszą, gdy tylko studio otrzyma dostęp do sprzętu.

GramTV przedstawia:

To nie pierwszy raz, gdy temat wraca w dyskusjach branżowych. Już wcześniej studio informowało o złożeniu zamówienia na dev kit, jednak do dziś nie otrzymało urządzenia. Podobne sygnały pojawiały się także podczas Gamescomu – wielu deweloperów, w tym większe studia, wciąż nie ma dostępu do zestawów. Nintendo miało sugerować, aby wydawać gry na obecnym Switchu z myślą o kompatybilności wstecznej z nadchodzącym modelem.

UFL jest obecnie dostępne na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a na PC ma zadebiutować w listopadzie lub grudniu 2025 roku. Twórcy podkreślają, że wersja na Switcha 2 powstanie, ale dopiero po otrzymaniu sprzętu od Nintendo. Do tego czasu priorytetem pozostają pozostałe platformy.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-holding-switch-2-dev-kits-from-free-to-play-developers-says-ceo/

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
opóźnienie
wywiad
wypowiedź
UFL
Nintendo Switch 2
