Nintendo kończy ze zniżkowymi kuponami. Za chwilę już ich nie kupicie

Granie na Nintendo Switch to nigdy nie była tania zabawa. Każdy sposób, by nieco zaoszczędził, był zatem na wagę złota. Dosłownie i w przenośni.
Tymczasem jedna z metod efektywnego oszczędzania na Switchu przechodzi właśnie do lamusa. Poinformowało o tym samo Nintendo, które postanowiło zakończyć jeden z programów.
Kupony zniżkowe Nintendo Switch do kupienia tylko do końca stycznia
Mowa tutaj o funkcjonujących od maja 2019 roku Nintendo Switch Game Voucher. W praktyce były to cyfrowe kupony, z których mogli korzystać abonenci Nintendo Switch Online. Nabycie pakietu dwóch tego typu bonów za cenę ok. 419 zł pozwalało na zakup dwóch gier first-party, czyli wydanych bezpośrednio przez Nintendo. Tym samym na każdej z nich mogliśmy zaoszczędzić około 10 dolarów.
Mogliśmy, ale już nie będziemy mogli, bo Japończycy ogłosili, iż program Nintendo Switch Game Voucher dobiega końca. Kupony będą dostępne w sprzedaży jeszcze do 30 stycznia, a po tym terminie ich kupno nie będzie już możliwe. Jeżeli jednak zdecydujecie się na zakup, pozyskany kupon będzie standardowo ważny przez kolejny rok, a więc najpóźniej do 30 stycznia 2027 roku.
Niemniej trudno uznać taki rozwój wypadków za szczególne zaskoczenie, bo już od jakiegoś czasu czuć było, że “coś się święci”. Główną wskazówką był fakt, iż kupony nie obowiązywały w przypadku gier wydanych wyłącznie na Nintendo Switch 2, jak np. Mario Kart World czy też Donkey Kong Bananza. Zbiegło się to też w czasie ze zmianą standardu cenowego z dotychczasowych 60 dolarów na 80 dolarów.
W ten sposób Nintendo odebrało kolejną możliwość obniżenia wydatków. Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku podobny los spotkał Złote Punkty, które mogliśmy zgarniać poprzez rejestrację nabytych przez nas pudełkowych wersji gier. Odpowiednia ilość złota pozwalała choćby w minimalnym stopniu zmniejszyć potem cenę wybranych przez nas tytułów w Nintendo eShop.
