Nintendo jest obecnie najbogatszą firmą w Japonii

Nintendo od lat, mimo że czasami obśmiewane przez użytkowników konkurencyjnych konsol, konsekwentnie realizuje swój plan. Wypuszcza doskonałe gry, weszło w doskonały sposób do branży filmowej, a Switch radzi sobie wręcz doskonale. To wszystko razem wzięte zaowocowało wielkim sukcesem finansowym i całkowitą niezależnością. Dzięki temu gigant znalazł się na szczycie najzamożniejszych firm w Japonii, wyprzedzając nie tylko swoją branżę, ale także koncerny motoryzacyjne i wielkie przedsiębiorstwa technologiczne.

Od dłuższego czasu wiadomo, że Switch okazał się prawdziwym sukcesem i mimo, że konsola starzeje się, to wciąż znajduje chętnych do jej kupna. Hybrydowa maszyna spod znaku Nintendo ma duże szanse, że do końca roku, stanie się na japońskim rynku najlepiej sprzedającą się konsolą do gier wszech czasów. Z pewnością może mu w tym pomóc premiera następcy, przesunięta na 2025 rok.

Nintendo na szczycie listy najbogatszych firm w Japonii

Jeśli dorzucimy do tego bibliotekę wielu doskonałych gier, które Nintendo sprzedaje bardzo długo za pełną cenę i stroni od dużych przecen swoich największych hitów, dużą liczbę abonentów Switch Online, a także niezwykłą popularność filmu Super Mario Bros. oraz inną działalność jak choćby parki rozrywki, wyłania się nam powód sukcesu.

