Nintendo eShop z kolejną wyprzedażą. Sifu i inne gry niezależne taniej

W Nintendo eShop pojawiły się nowe sobotnie promocje na gry niezależne. W ramach oferty wybrane tytuły na Nintendo Switch kupimy już od 6,40 zł, a jedną z najciekawszych propozycji jest Sifu za 40 zł.
Najlepsze promocje w Nintendo eShop
Wśród przecenionych produkcji znalazło się sporo dobrze ocenianych tytułów indie. Oto najbardziej interesujące oferty:
- Sifu – 40,00 zł (-75%)
- Roadwarden – 22,00 zł (-50%)
- Doki Doki Literature Club Plus! – 33,75 zł (-25%)
- Slay the Princess – The Pristine Cut – 45,50 zł (-30%)
- Neversong – 10,80 zł (-80%)
- Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – 14,50 zł (-75%)
- Between Horizons – 6,40 zł (-90%)
- Orbital Bullet – 8,00 zł (-90%)
- Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don't Dry – 8,00 zł (-95%)
- Lacuna – 8,00 zł (-90%)
- A Juggler's Tale – 6,00 zł (-90%)
- Minute of Islands – 8,00 zł (-90%)
