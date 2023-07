Nintendo dogadało się z Microsoftem. Wszystkie przyszłe tytuły Activision pojawią się na ich konsolach

Tymczasem umowa Nintendo z Microsoftem jest zupełnie inna i obejmuje „prawo do uzyskania treści Activision po fuzji, w tym Call of Duty” . Oznacza to, że oprócz przeniesienia Call of Duty na Switcha, deweloper przekaże także Nintendo inne stworzone przez siebie treści.

Sony mogło zawrzeć tę umowę, ale tylko do 2027 roku. W obecnym kształcie dostęp do Call of Duty będzie mieć do 2034 roku. Z drugiej strony umowa Nintendo była zawsze na dekadę i pozwala na coś więcej niż tylko Call of Duty. Być może jest to kara dla Sony za przeciwstawienie się umowie Microsoft Activision Blizzard w sądzie.