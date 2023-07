Microsoft i Sony podpisali umowę, aby utrzymać Call of Duty na konsolach PlayStation

Praktycznie od samego początku, gdy dowiedzieliśmy się, że Microsoft zamierza przejąć Activision Blizzard, trwała wielka batalia giganta z Redmond z Sony dotycząca tego, czy seria Call of Duty pozostanie na konsolach PlayStation, kiedy transakcja zostanie już zamknięta. Wygląda jednak na to, że wojna została zakończona – szef marki Xbox, Phil Spencer, poinformował na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, że Microsoft oraz PlayStation podpisały wiążącą umowę dotyczącą właśnie Call of Duty.

Call of Duty pozostanie na konsolach PlayStation