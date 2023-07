Umowa z Sony nie gwarantuje, że inne franczyzy Activision nie przejdą na wyłączność dla Xboxa

16 lipca wszyscy pisali, że piekło zamarzło i doszło do historycznej chwili, w której dwaj rywalizujący na śmierć i życie konkurenci, czyli Sony i Microsoft, wyciągnęły do siebie ręce, doszło do ugody i podpisania umowy odnośnie Call of Duty. Jednak w tej atmosferze miłości i braterskich uścisków, wielu obserwatorów raczyło zapomnieć, że Activision to dziesiątki tytułów, a Call of Duty to jedynie wierzchołek góry. Nie ma również wątpliwości, po co Microsoft przejmuje Activision Blizzard. Dla kasy oczywiście!