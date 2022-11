Nintendo chwali się wynikami. Miliony aktywnych użytkowników

Jak wszyscy dobrze wiemy, Nintendo Switch okazało się strzałem w dziesiątkę. Miliony graczy na całym świecie zakochały się w sprzęcie stworzonym przez Japończyków. Równie dużą popularnością cieszy się ich flagowa usługa – Nintendo Switch Online. W publikowanym dzisiaj raporcie finansowym firma pochwaliła się wynikami i liczbą aktywnych użytkowników.

Nintendo Switch Online z milionami aktywnych użytkowników

Jak możemy przeczytać w dokumencie, pod koniec września Nintendo Switch Online posiadało ponad 36 subskrybentów, co jest dość imponującym wynikiem. Chętnie dowiemy się, co wy myślicie na temat tej usługi i czy aktywnie z niej korzystacie.



Choć z początku do Nintendo Switch Online użytkownicy podchodzili raczej sceptycznie, tak z biegiem czasu przekonała ona do siebie fanów konsoli. A może po prostu nie mieli innego wyjścia? Subskrybenci abonamentu mogą cieszyć się wieloma bonusami, takimi jak: dostęp do multiplayera online, możliwość darmowej gry w tytuły ze starszych konsol, opcje zapisu w chmurze, aplikację i specjalne oferty dla użytkowników.



