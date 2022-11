Najlepiej sprzedająca się gra w Japonii? Mamy nowego rekordzistę wszechczasów!

Jak donosi portal dualshockers.com, mamy nowego rekordzistę, jeśli chodzi o ilość sprzedanych kopii na terenie Japonii. Wcześniejszy rekord należał do Pokemon Red, Green i Blue, które pojawiły się na konsoli Gameboy w 1996 roku. Wynik osiągnięty przez kultową produkcję wynosi 10.23 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale w końcu, po tylu latach, został pobity.

Najlepiej sprzedająca się gra w Japonii w historii

Tego wyczynu nie dokonała kolejna gra z Pokemon w tytule, ani przygody wąsatego hydraulika. Nowym rekordzistą, grą która dotychczas sprzedała się w 10.45 milionach kopii, jest Animal Crossing: New Horizons. W Kraju Kwitnącej Wiśni tytuł okazał się prawdziwym hitem. Dajcie znać, czy ta informacja Was zaskakuje.



Poniżej znajdziecie pełną listę, która pojawiła się na Twitterze z ramienia Game Data Library. A jeśli chcecie dowiedzieć się, za co gracze pokochali Animal Crossing: New Horizons, to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Zdradzę tylko, że Jakub ocenił grę naprawdę wysoko, bo aż na 9 w 10 stopniowej skali.



Na koniec przypomnijmy, że Animal Crossing: New Horizons zadebiutowało na rynku w marcu 2020 roku, a gra dostępna jest wyłącznie na konsolach Nintendo Switch.

