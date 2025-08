Nintendo blokuje gry na największym charytatywnym speedrunowym evencie w Japonii

Na tegorocznym RTA in Japan – największym charytatywnym maratonie speedrunowym w Japonii – nie zobaczymy żadnych gier Nintendo. Dlaczego? Bo Nintendo... znowu nie mogło się powstrzymać. Firma po raz kolejny dała wyraz swojej obsesyjnej kontroli nad własną własnością intelektualną – nawet wtedy, gdy chodzi o wydarzenie wspierające szczytny cel.

Nintendo blokuje gry na speedrunowym evencie

RTA 2025 wystartuje już 9 sierpnia i potrwa cały tydzień. Jak co roku, wydarzenie przyciągnie tłumy fanów i dziesiątki streamerów, którzy będą próbować pobić rekordy czasowe w takich grach jak Minecraft, Cuphead, Inscryption czy Silent Hill 2. Wszystko po to, by wesprzeć organizację Lekarze bez Granic. Ale Mario, Link i Kirby będą musieli w tym roku obejść się smakiem.