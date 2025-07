Nintendo aktualizuje swoją najbardziej antykonsumencką grę. Co ciekawe, tego tytułu nie można już nigdzie kupić

Od premiery Switcha 2 minął zaledwie miesiąc, a Nintendo zdążyło już zaktualizować szereg starszych tytułów, aby lepiej współpracowały z nowym sprzętem. Aktualizacje otrzymały m.in. Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Według wielu graczy nowe wersje prezentują się tak dobrze, że można by je uznać niemal za remastery. Teraz przyszła kolej na tytuł, który swego czasu wzbudzał sporo kontrowersji.

Nintendo aktualizuje Super Mario 3D All-Stars

Najnowsza aktualizacja dotyczy Super Mario 3D All-Stars, czyli gry. której nie da się już od lat legalnie kupić w wersji cyfrowej ani fizycznej. Jak się okazuje, wypuszczenie kolejnej łatki do tego zbioru gier, nie wszystkim przypadło do gustu. W oficjalnym komunikacie firma podała, że podobnie jak w przypadku innych tytułów, “naprawiono kilka problemów w celu poprawy rozgrywki na Nintendo Switch 2”. Jak zwykle w takich przypadkach, nie podano konkretnych szczegółów, co zostawia graczy z domysłami. Najprawdopodobniej chodzi o poprawki błędów i zwiększenie stabilności działania na nowej konsoli.