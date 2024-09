Nine Sols dla fanów Sekiro z datą premiery na konsolach. Jest zwiastun

Nine Sols to souls-like w stylistyce określanej jako taopunk stworzony przez niezależne studio Red Candle Games odpowiedzialne m.in. Devotion oraz Detention. Podczas trzech miesięcy dostępności gry zebrała ona bardzo pozytywne opinie oraz była popularna w serwisie Twitch. Twórcy dalej pracują nad rozwojem gry za sprawą aktualizacji naprawiających błędy oraz wydaniem jej na nowe platformy - twórcy podali, że produkcja zostanie wydana na konsole PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch 26 listopada.

Twórcy bardzo dobrze odebranego souls-like’a w konwencji metroidvanii postanowili rozszerzyć dostępność gry po trzech miesiącach od premiery. Na nowym zwiastunie Nine Sols dowiedzieliśmy się, że w najbliższej przyszłości tytuł dostępny do tej pory wyłącznie na PC trafi również na konsole. Produkcja zostanie również udostępniona w usłudze Game Pass.

W Nine Sols przenosimy się do świata z łączącego elementy cyberpunku oraz wspomnianego wcześniej taoizmu. Przejmujemy kontrolę nad bohaterem o imieniu Yi, który przemierza krainę w celu odkrycia jej tajemnic oraz zemsty na jej władcach. Rozgrywka skupia się na walce inspirowanej bestsellerowym Sekiro: Shadows Die Twice, podczas której odbijamy ataki wrogów w odpowiednim momencie oraz wykonujemy zabójcze kontry. Mamy do dyspozycji również talizman oraz łuk, które pomogą nam na eliminowanie wrogów nawet ze sporej odległości.