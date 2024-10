Nightingale czekają kolejne ulepszenia. Survival od weteranów BioWare zbiera coraz lepsze recenzje

Twórcy Nightingale dzielą się planami na rozwój survivalowej produkcji

Na oficjalnym, YouTube’owym kanale Nightingale ukazał się nowy materiał od Inflexion Games. Twórcy podziękowali za opinie społeczności, które pomagają ulepszyć survival i odpowiednio ustalić priorytety. Choć, jak przyznają deweloperzy, gracze bywali dość surowi, to dobrze widzieć również osoby, które stają się zadowolone z kierunku, w jakim zmierza zespół. Jak podano, mniej więcej połowę graczy stanowią osoby powracające do tytułu, natomiast reszta to nowi gracze, co według twórców „wydaje się być niezłą równowagą”.