Nightdive chce przywrócić do życia klasyki z Xbox 360 i PS3. „Jesteśmy gotowi”

Zacząłbym od kilku pytań. Czy gra była ekskluzywna dla Xbox 360, czy miała także wersję na PC? To zmienia sytuację, ponieważ wpływa na dostępność zachowanych materiałów. Czy mamy kod źródłowy? Jeśli tak, jaka jest jego jakość? Co z zasobami gry? To właśnie takie kwestie bierzemy pod uwagę. Powiedziawszy to, w tamtym okresie ukazało się wiele świetnych gier, które nie powinny zostać zapomniane. – przekazał Kuperman.

Wracając do twojego punktu – weźmy na przykład grę taką jak Haze. Załóżmy hipotetycznie, że mielibyśmy do niej dostęp i to byłby nasz kluczowy tytuł na 2028 rok, prawda? Wówczas zwrócilibyśmy się do oryginalnych projektantów i powiedzieli: ‘Gra nie osiągnęła takiego sukcesu, jakiego oczekiwaliście. Na pewno mieliście dużo czasu, by przemyśleć, co moglibyście zrobić inaczej.’

Prowadziliśmy już podobne rozmowy z oryginalnymi twórcami niektórych gier i daliśmy im szansę, by wrócili i powiedzieli: ‘Oto, co bym zmienił’. W przypadku System Shock 2 Remastered i wielu innych gier, którymi się zajmujemy, samo przeniesienie ich na nowszy sprzęt rozwiązuje część problemów, takich jak liczba klatek na sekundę, częstotliwość odświeżania, rozdzielczość tekstur, streaming czy czasy ładowania. – dodał Kick.