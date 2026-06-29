Cyberpunk 2077 jeszcze bardziej immersyjny. Nowy mod wprowadza prawdziwą kamerę FPP

Do gry CD Projekt Red powstała modyfikacja, która poprawia wrażenia z rozgrywki.

Cyberpunk 2077 doczekał się kolejnej modyfikacji, która może zainteresować graczy planujących powrót do Night City. Modder znany jako DigitalVixen udostępnił projekt True First Person Camera 2.0, czyli rozbudowane narzędzie zmieniające sposób działania kamery pierwszoosobowej w grze CD Projekt Red. Cyberpunk 2077 – nowy mod poprawiający immersję widoku pierwszoosobowego Nowa wersja moda skupia się przede wszystkim na zwiększeniu immersji. Gracze mogą dostosować wysokość oraz głębokość kamery, dzięki czemu perspektywa lepiej odpowiada ich preferencjom. Modyfikacja poprawia również widok postaci podczas spoglądania w dół, co sprawia, że ciało bohatera jest widoczne w bardziej naturalny sposób.

True First Person Camera 2.0 wprowadza także tryb swobodnego rozglądania się. Dzięki niemu można iść przed siebie, jednocześnie obracając kamerę niezależnie od kierunku ruchu. Do tego dochodzi system IK dla broni, który pozwala ustawić uzbrojenie na bardziej naturalnej wysokości względem kamery. Osoby przyzwyczajone do oryginalnego rozwiązania mogą jednak pozostać przy domyślnym zachowaniu gry. Na liście nowości znalazła się również odświeżona kamera w pojazdach, pochylanie się na motocyklach, kamera do podglądu amunicji oraz poprawione animacje pierwszego wyciągnięcia broni w widoku FPP. Według autora największą zmianą w wersji 2.0 jest jednak wbudowane menu konfiguracji. Menu można uruchomić w dowolnym momencie za pomocą skrótu klawiszowego. Wszystkie opcje znajdują się w jednym oknie, więc nie trzeba przełączać się między kilkoma różnymi panelami. Ustawienia da się zmieniać bezpośrednio podczas pauzy, co powinno znacząco ułatwić dopasowanie moda do własnych oczekiwań.

GramTV przedstawia:

DigitalVixen dodał także osobny system strojenia kamery pierwszoosobowej dla każdego pojazdu. Gracze mogą wybrać jeden z trzech profili kamery podczas pokonywania zakrętów oraz jeden z trzech profili pochylania się na motocyklu. Wszystkie sześć wariantów można dodatkowo regulować z poziomu gry. Rozbudowano również system animacji pierwszego wyposażenia przedmiotu. Użytkownik może określić, kiedy takie animacje mają się pojawiać i z jakim prawdopodobieństwem zostaną odtworzone. Oddzielne ustawienia przygotowano dla broni białej, broni palnej oraz cyberwszczepów. Ciekawostką jest też system wyświetlania głowy na ciele postaci. Jeśli gracz korzysta z Ray Tracingu lub Path Tracingu oraz ma włączone odbicia postaci, może zobaczyć głowę bohatera w odbiciach. Autor zaznacza jednak, że w niektórych sytuacjach, między innymi po wyciągnięciu broni, głowa zostaje ukryta. True First Person Camera 2.0 wygląda więc na ciekawą propozycję dla osób, które chcą ponownie odwiedzić Cyberpunk 2077, ale tym razem z bardziej naturalną i elastyczną kamerą pierwszoosobową. Mod jest już dostępny do pobrania, a jego działanie można sprawdzić na materiałach wideo poniżej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.